中国1月70城房价指数环比涨幅扩至四个月高位

路透社根据中国国家统计局今天公布数据测算，1月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升3.9%，较上月涨幅3.8%略有扩大，涨势延续64个月；环比上升0.3%，亦高于上月的0.1%，为四个月高点。

经测算，1月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有53个（上月为42个），持平的有三个（上月为六个），下跌为14个（上月22个）。

据报道，国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读称，1月各线城市商品住宅销售价格环比涨幅较上月有所扩大，同比涨幅有扩有落。

据测算，1月一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。二手住宅环比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.7个百分点，其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.9%、1.3%、1.4%和1.7%。

31个二线城市新建和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，涨幅比上月均扩大0.3个百分点。35个三线城市新建和二手住宅销售价格环比分别上涨0.2%和0.3%，涨幅比上月均扩大0.1个百分点。

月初由中国指数研究院发布的百城房价指数显示，1月全国100个城市新建住宅平均价格为15853元/平方米（人民币，下同，约3240新元），环比上涨0.37%，涨幅较上月扩大0.12个百分点；同比上涨3.56%，涨幅较上月扩大0.10个百分点。全国100个城市二手住宅平均价格环比上涨0.32%，涨幅扩大0.04个百分点，同比上涨3.22%，涨幅扩大0.24个百分点。

从新房价格涨跌城市个数看，64个城市环比上涨（上月79个），34个城市环比下跌（上月19个），2个城市与上月持平（上月亦为两个）。

展望未来，中指院表示，2月正逢春节假期，受疫情影响，中国多省市倡导“就地过年”，居民返乡置业意愿或将有所下降，就地买房意愿可能提升，预计部分热点城市房价仍有上涨压力，不排除调控政策进一步打补丁的可能性。

自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。