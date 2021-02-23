机构料中国“两会”公布先进科技自给自足路线图

中国“两会”将在下周拉开帷幕。荷兰国际集团（ING）在最新报告中指出，“两会”预计在先进科技自给自足和实现碳中和方面会有清晰的路线图，并透露一些投资数据和时间表。

据路透社报道，报告还认为，中国政府可能利用今年经济复苏带来的机遇期继续推动去杠杆，但这需要确保内需能够继续有力扩张，来抵消改革带来经济损耗；另外，中国还可能公布2060年实现碳中和的路线图。

鉴于疫情在中国以外地区仍在蔓延、病毒变异以及冠病疫苗的有效性还存在不确定性，中国今年可能不会设定GDP目标，而是把更多重心放在高质量发展上。不过在2020年仅增长2.3%的低基数上，2021年中国经济增速可能达到7%，但结构上看变化不会很大。

报告认为：“内需料将继续发挥主要稳定器的作用，而伴随着疫情之后主要出口目的地经济活动缓慢重启，外需恐怕仍然脆弱。”此外，国际政治因素可能继续给中国企业带来重大影响。

报告认为，对于金融市场来说，可能更关注“两会”围绕2021年重点工作是否会给出一个清晰的行动方案，据此来衡量对行业和整体经济的影响。最差的情形就是缺乏实现经济目标的清晰指引，这会给市场带来不确定性和疑虑。

ING认为“两会”在其它领域给出的行动信号会比较模糊，比如去杠杆已经重新启动，但去杠杆过急过快的风险很高。不过中国政府不可能承诺打压高杠杆企业，那几乎是不可能的事情。

再比如在加强反垄断方面，目前很清楚的是政府的确要遏制民间金融科技巨头，但在本轮清理之后，其它领域的企业可能发现自己站上了反垄断的风口浪尖。

事实上，从中央经济工作会议的部署可以看出2021年和2020年中国政府重点工作的不同。2021年经济工作重点任务按重要度排名分别是：强化国家战略科技力量&增强产业链供应链自主可控能力、扩大内需、全面推进改革开放、强化反垄断、做好碳达峰、碳中和工作。

而2020年经济工作重点的排名分别是：贯彻新发展理念推动高质量发展、坚决打好三大攻坚战、保民生、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、深化经济体制改革。

十三届全国人大四次会议将于3月5日在北京召开，全国政协十三届四次会议于3月4日在北京召开。