港警队曝人手荒 欠约4000警员

港媒透露，自反修例抗争风波后，警队人手严重不足，人员欠缺多达约4000名；为填补现有职位空缺，特首林郑月娥等将特许在2000年前入职的警员，在届满原订退休年龄后延长服务最多五年，直到60岁退休。

《星岛日报》引述消息人士指出，自2019年中反修例抗争开始，警队工作的性质变得更加复杂，常需调动许多人手应对暴力事件，加上加强反恐、打击洗黑钱、维护国家安全工作等，人手需求因此暴增。

同时，警队人才的流失也在此期间加剧，从2019至2020年度，有逾1300名正规警务人员及辅警离职，流失率升至4.5%，当中包括辞职、提早退休等的非预知离职人员比例增加，占556人；在招募新血方面，原本近年每年平均成功招募最少1300、1400名新血，但上年度只有几百名新血入伍。

有消息人士指出，警队目前最少有3000、4000个职位空缺未有人手填补，“2019年6月前齐人（人手充足），之后请不够人，一年少了几百人，加上上年度额外开位2000多个，最少欠3000多人”。

报道称，警队去年已向林郑及香港警务处争取让2000年6月前入职的警员，可申请延迟退休，做满60岁。据了解，警队已检视过香港的法例，其中第89章及第99章提及公务员退休事宜，认为延长有关人员的服务年期至60岁退休是可行的方法。

消息人士也透露，此次新政策的适用对象，从前线警员至高级警司，初步估计约有9000多人合资格申请延迟退休；但警方内部曾进行调查，结果显示不足七成人表示有兴趣延迟退休。据报，申请人要经过筛选，包括健康良好、行为记录良好及无欠债等，才会获准延迟退休。

消息人士透露，当有关方面正式宣布林郑拍板、当局“开绿灯”，以及不用修改法例下，警队会尽快让合资格人员申请及进行审批，因为按现有约4000个职位空缺需填补人手估算，最快要三年至五年才能全面就位

“每年有逾1000人退休，如果全部成功申请延迟退休，全部留下，都要三年以上才能填补所有空缺，如果只有八成人留下，就用上近五年才能填补，还要假设期间成功招募新血人数达标。”

报道指出，为纾缓目前警队的人手荒，香港其他五个纪律部队分别抽调部分人手做特务警察，估算共约1000人，警队也以两年半合约制聘用大量退休警察。