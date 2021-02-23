中国教育部：不得要求家长检查、批改作业

中国教育部基础教育司司长吕玉刚要求强化学生作业管理，不得要求家长检查、批改作业。

综合中新网和央视新闻报道，吕玉刚在教育部今天召开的新闻发布会上，介绍春季学期中小学教育教学有关工作情况时指出，各地各校要加强学科组、年级组作业统筹，严格按照规定控制作业总量。

吕玉刚还要求切实提高作业设计质量，确保作业难度水平符合学生实际，不得超过课标要求；要将作业设计纳入校本教研，系统化设计一整套符合学习规律、体现素质教育导向和涵盖德智体美劳全面育人的基础性作业。

他也鼓励布置分层次作业、弹性作业、个性化作业，注重设计探究性作业、实践性作业，探索跨学科作业、综合性作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。

吕玉刚强调，任课教师要认真批改作业，及时做好反馈，注重加强面批讲解，认真分析学情，对存在的问题做好学生答疑辅导。不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查、批改作业。

同时，吕玉刚也提到，各地要推动落实义务教育学校课后服务全覆盖，每个学校都要做起来。

在时间安排上，要与当地正常下班时间相衔接，切实解决家长接学生困难问题。要丰富课后服务内容，指导学生尽量在校内完成作业，帮助学习有困难的补习辅导。