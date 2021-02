曾指中方拒绝提供病患数据 澳专家称与中方尊重互信

曾被《纽约时报》等媒体引述,指中国拒绝向前往武汉调查的世卫专家组提供有关早期冠病病例原始数据的澳大利亚医学专家多米尼克·德怀尔(Dominic Dwyer)22日高度评价与中国的合作,表示世卫专家组与中方专家“成为同事,甚至变成朋友”(we became colleagues, even friends)。

据澳大利亚广播公司及英国《卫报》报道,德怀尔透露,世卫专家组在武汉期间,每天与中方专家共同工作长达15个小时,这让双方建立尊重与互信,并强调这是无法通过视频会议或电邮沟通达成的。

德怀尔也指出,关于冠病溯源“已经引起了许多政治讨论”(Much has been said of the politics surrounding the mission to investigate the viral origins of Covid-19),乃至让人忘记调查的背后都是一个个真实的人。

他表示,从调查的结果来看,武汉华南海鲜市场未必是所谓的“源头”,更可能只是疫情被放大的地点,专家组还需要去更多地方开展溯源工作。他也简单回顾了考察武汉病毒研究所的经历,强调“病毒从实验室泄露”的说法极不可能存在。

此外,德怀尔也不排除冷链在传播中的影响,但强调这一假说仍有待进一步的研究。

德怀尔最后表示,在中国的调查只是溯源工作的“第一阶段”,接下来调查人员还将继续寻找数据,调查冠病早期在欧洲传播的证据。

不过德怀尔并没有谈到中国拒绝提供早期冠病病患原始数据这一争议性课题。

他介绍,在溯源工作中,世卫专家组与17名中国专家组成了联合调查组,深入研究了冠病病毒在人群中传播的方式、病毒的基因组成及动物和环境在病毒传播中的作用。仅临床流行病学小组就查看了中国200多家医疗机构的7.6万例流感、肺炎和其他与冠病症状相似的呼吸道疾病病例。

文章指强调,他们在调查后发现,在第一例病例出现之前,没有任何证据能表明武汉市2019年下半年存在冠病传播的迹象。