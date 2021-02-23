港媒：解放军驻港部队获邀教港警中式步操

香港回归至今23年，五大纪律部队目前仍采用英式步操，只有入境处曾在表演中加入中式步操，是否弃英转中一直备受争议。有港媒昨日（22日）看到香港一所警察学院的队员在练习中式步操。消息人士证实，警方邀请驻港解放军教授港警中式步操，因为警方估计日后会在某些场合或活动中使用中式步操，至于是否会全面采用尚未定论。

据《香港01》报道，记者22日于黄竹坑香港警察学院发现驻港解放军在提供中式步操仪仗培训，香港警队人员以约10人为一个小队，由一至两名解放军教授中式步操。记者亦发现有其他纪律部队人员在场。

消息人士证实，香港警方邀请解放军三军仪仗队教授中式步操，由警队提供场地，五大纪律部队人员皆到场受训，课程为期约两周。据悉警方料日后会在某些场合或活动使用中式步操，至于是否会全面采用则未有定案。

过往香港警方一向学习英式步操，会派操练及枪械训练督察到英军仪仗学院接受训练，然后回港培训其他人员。在2016年底，警方曾邀四名英军仪仗队人员赴港为警队培训，训练50名警队人员及七名其他纪律部队人员步操，为期两周。警方当时指，因警队一直沿用英军仪仗标准，故暂无计划邀请驻港解放军为人员进行步操仪仗培训。

反修例事件及《香港国安法》实施后，情况出现变化。去年8月，英国国防部突然下令禁止培训香港警队，当时警方解释经评估染疫风险、行动人力资源承担等因素，才主动决定暂缓海外训练。现在更首次见到驻港解放军部队人员在警察学院提供中式步操仪仗培训。

消息人士透露，由于其他纪律部队过往曾学习及表演中式步操，故警方亦希望于日后的表演中引入中式步操，遂邀解放军为警队培训警察学院教官，日后再由教官会培训其他人员。今日除了警队外，消防处、入境处、惩教署及海关亦有派员到场受训。

香港保安局回应说，各纪律部队会按实际情况订定其步操方式及安排相关训练。

港警警方确认，最近中国解放军驻香港部队仪仗队应邀到警察学院，与警务处及多支纪律部队的步操教官进行培训和交流，借以扩阔人员在步操及仪仗活动的专业知识、技能和视野。警队现时的步操方法没有改变，将于训练和仪仗活动中继续使用。

惩教署说，署方正计划分阶段引入中式步操训练。署方在较早时邀请驻港解放军教授相关技巧。

近年陆续有香港纪律部队及制服团队表演中式步操。2018年网上流传片段，入境处人员曾表演中式步操。当时入境处回覆传媒查询，指于升旗仪式及结业会操一贯以英式步操进行，曾于一些会操的表演环节中演示步操花式和其他步法。而2019年，中国成立70周年及纪念五四运动100周年升旗礼上，亦有制服团队采用中式步操表演，包括香港升旗队总会、香港航空青年团、香港女童军总会及香港交通安全队。

中式步操及英式步操的分别主要在手脚的摆动。英式步操迈步向前期间，双手前后摆动时，向前摆的手臂需伸直至肩膊水平；中式步操在双手摆动时则不用完全伸直至肩膊高度。而英式步操的脚步要求脚踭先触地，然后再向前迈步；中式步操又称“鹅步”或“鹅行鸭步”，因迈步形态较似鸭鹅走路，脚部向前踢起时会踢得较高，并要求整个脚掌用力着地。