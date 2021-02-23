港媒：北京或在香港设政治品格审查制

中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙昨天指出，香港要由爱国者治理；港媒今天披露，为落实这个原则，北京可能会促使香港建立一套政治品格审查制度。

夏宝龙昨天在“完善‘一国两制’制度体系，落实‘爱国者治港’根本原则”专题研讨会上发言时指出，“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义，香港要由爱国者治理，香港的政权要掌握在爱国者手中。

在对“爱国者”做出阐释时，夏宝龙强调，爱国者必然真心维护国家主权、安全、发展利益；尊重和维护国家的根本制度和特别行政区的宪制秩序；全力维护香港的繁荣稳定。

对此，《星岛日报》今天则引述建制派人士指出，北京可能设立高层次的候选人资格审核委员会，以审核各级选举的候选人是否符合“爱国者”标准，当中包括行政长官、选委会、立法会选举候选人。

至于这个候选人资格审核委员会如何运作，报道引述中国全国港澳研究会副会长刘兆佳说，参选人“入闸”可能将由全体委员集体决定，行集体负责制。由于需要审核参选人政治背景及言行，他建议应该赋予委员会独立调查权，并安排其他警政部门，例如警方国安处作支援。

为防止委员会的决定日后被司法复核，刘兆佳建议应该由该机构自行处理上诉个案，参选人入闸条件也要白纸黑字写清楚，以减少争议。

至于委员会人选，刘兆佳认为如果由公务员执行，必须是政府中较高职级人士出任，但不限于政府人士；由于委员会属于法定机构，可以由政府委任社会人士参与。

报道指出，有建制派人士相信，香港泛民主派过去十年不断趋向“激进化”，多少都是一种“政客行为”，透过操弄反中国大陆思潮捞取选票，并因此形成一种恶性循环。若引入“爱国者治港”制度，会抑制泛民主派政客的行为，或可稍为扭转激进的政治文化。

