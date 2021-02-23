仅60%台民众愿接种疫苗 最不信任大陆产品

台湾杂志《远见》与“远见民意研究调查”自2月4日至7日针对18岁以上台湾民众进行“冠病疫苗接种意愿调查”，结果显示，1145名参与调查的台湾民众中仅约60%意愿接种，低于国际水平。进一步询问对疫苗的信心，有30%民众质疑其感染预防力、安全性；此外，民众最挺台湾制造，54.8％民众希望接种台湾自制疫苗，31.8％为欧美疫苗，选择中国大陆疫苗则仅1.3 %。

据联合新闻网报道，远见调查资料显示，若能获得政府免费提供的疫苗，60.3％台湾民众表示会接种，32.7％不会接种，有7％民众仍未决定。

相较于美国华盛顿大学于去年6月调查美、英、日、韩等19国民众平均逾74%愿接种疫苗，台湾人接种意愿明显低于国际；由于学者普遍估算，一国至少要有三分之二人口被感染或施打疫苗，可达群体免疫，因此远见调查认为，台湾人接种意愿低，恐影响群体免疫。

针对疫苗信任程度，远见调查显示，59.8％民众对目前疫苗的感染预防力有信心，57.1％对疫苗的安全性有信心，但也分别有约30%民众对疫苗的有效性，安全性有所质疑，与没接种意愿的比率相近。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中日前表示，若很多人愿意打大陆疫苗，就会修法进口，但远见实际询问“会接种者”及“不确定接种者”对疫苗来源的偏好，有54.8％民众希望接种台湾自制疫苗，31.8％为欧美疫苗，将所有疫苗“等同视之”者有5.7％，选择中国疫苗的比率垫底，仅1.3%