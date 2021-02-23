台每年约两万名高中生离校 超七成无业

台湾教育部统计显示，台湾每年约有两万名高中生（含职业类学校）求学中途离开学校，其中约有77%的学生离校后处于无业状态。

据联合新闻网报道，台湾教育部统计，台湾每年约有两万名高中职生中途离校，中途离校主要是因志趣不合、对学校所学没兴趣，其次是缺旷课太多、家庭经济等原因。其中77%的学生中途离校后属于失学又失业的“双失”族群，10多岁的他们被遗漏在校园和政府的保护网外，去向不明。

本月初高雄市凤山未成年高职少女被九人霸凌，影片激起台湾民众众怒，涉案者多人是中途离校生，他们被警方以伤害、公然侮辱及恐吓等罪送办。台中市则发生三对情侣借车出游，在台南市租车相撞造成六人死亡的事件，当中也涉及数名中途离校生。

按台湾教育部定义，高中职生未经请假、请假未获准或不明原因未到校上课连续达三日以上，将被列为“中途离校生”；国中小中途离校则为“中辍生”。由于国中小属义务教育，强迫入学委员会必须协助中辍生复学；但中途离校生只能靠校方劝说返校。

目前中途离校生人数是中途辍学生五倍以上。台湾教育部统计，近六年高中职中途离校人数都落在一年1.7万到2.5万间。中途离校生离校后，仅23%找到工作，未就学、未就业的“双失”族群高达77%；其中双失学生选择在家的占61%，另有6%离家。

民间团体呼吁政府投注资源拉他们一把，长期关怀中途离校生的台湾少年权益与福利促进联盟呼吁，教育部应强化中介教育，协助中途离校生稳定就学。若学生无就学意愿，也要参照儿童及少年福利与权益保障法，转介就业服务措施。

台湾教育部国教署说，已要求地方政府和学校落实通报和追踪辅导，定期召开中途离校联系会议掌握学生动向。同时也配合劳动部办理“弱势青少年职涯准备计画”，由学校评估并转介中途离校生。