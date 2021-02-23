约6万港人预约接种疫苗 19个接种站名额爆满

港府安排的疫苗接种计划今天（23日）起在网上接受预约，截至今日中午，约6万名香港市民已预约接种疫苗。23个可供预约打针的社区疫苗接种中心以及医管局普通科门诊诊所中，有19个已经爆满。另外，疫苗接种计划预约系统再次出现堵塞情况，接近下午3时进入网站，显示需要等候超过一小时。

据《星岛日报》报道，接种计划从2月26日开始，首先在五间社区疫苗接种中心，以及医管局辖下18间普通科门诊诊所，为属优先组别的市民接种科兴疫苗。而配合紧接于本月底抵港的复必泰疫苗，更多接种中心将会陆续投入服务。

香港公务员事务局局长聂德权表示，五间接种中心每间每日最多可为2500人接种，运作初期只会开放部分预约名额，希望能留有弹性，容纳更多首次接种人士的预约。同时，他也希望尽快开展私家医生接种。

港府会在全港设立共29间接种中心，为经政府网上预约系统预约的市民提供疫苗接种服务。接种中心必须驻有一名主管医生及一名曾受紧急护理训练的注册护士，以提供全面的监督及应急事故管理。一般而言，一个设有15个疫苗接种间的接种中心，预计每天可以提供约2500剂量的疫苗。

香港创新及科技局局长薛永恒在一个电台节目表示，疫苗接种申请非常踊跃，进入系统的人数一度超出一般系统接受的容量，所以刚开始接受申请时，系统出现挤塞情况，其后有所调整。

薛永恒表示，系统会在市民预约接种第一针疫苗的前一日发短讯提醒，其后也会发短讯提醒市民接种第二针；若市民错过接种第二针的日子，将会发出多个短讯提示，也会致电通知有关人士。