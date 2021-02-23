欧洲政策将向美国靠拢 对中俄采取更强硬立场

欧盟将对与俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）被监禁案有关的俄罗斯官员实施新制裁，此外，欧盟还将着手采取措施叫板中国政府在香港的行动。这些举措表明欧盟对俄中两国的立场发生了转变，正在向美国的立场靠拢。

《华尔街日报》报道，欧盟外交政策负责人博雷尔22日称，他将提出一份针对俄罗斯官员的制裁名单，对与纳瓦尔尼案相关的俄罗斯官员实施资产冻结和旅行禁令。他在一次欧盟外长会议后表示，希望这份名单能在一周内获得批准。

博雷尔在一次新闻发布会上称，制裁将针对“那些对纳瓦尔尼的被捕、被判刑和被迫害负有责任的人”。两名外交官称，他们预计欧盟将制裁约六人。

这将是欧盟首次使用新的类似美国《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act）的人权制裁框架。

欧盟是在成员国外长与美国国务卿布林肯举行两小时视频会议后做出上述决定的。此次会议讨论了一系列议题，包括拜登政府与欧洲盟友合作应对中俄挑战的目标以及伊核协议等。

自拜登就任美国总统以来，欧盟官员在强调他们外交政策独立性的同时，已经显示出在敏感问题上与美国结盟的迹象。《华尔街日报》也看到了一份上周流传的关于香港问题的欧盟机密文件，该文件主张在向中国施压方面加强与美国和其他盟友的合作。

欧盟外交政策负责人博雷尔访问莫斯科期间双方关系紧张，随后支持制裁俄罗斯的声势迅速壮大。博雷尔周一在部长级会议前表示，“很明显，俄罗斯正处于与欧盟对抗的状态”。

对于纳瓦尔尼入狱事件以及俄罗斯镇压支持纳瓦尔尼的抗议活动所引起的制裁呼声，俄罗斯政府已经予以驳斥，并敦促美国和欧盟停止干涉俄罗斯内政。

欧盟各国外长还同意采取一些措施，以回应中国对香港加紧控制之举。

博雷尔22日说，部长们已同意增加与香港公民社会组织的接触，与志同道合的国际伙伴就香港问题进行协调，并就他们的关切向中国有关部门施压。

上周，欧盟外交部门分发了一份机密文件，概述了欧盟在未来几个月可能采取的一系列措施。

文件建议迅速采取行动，加强与香港泛民主派人士的接触，包括邀请主要人物到布鲁塞尔举行会谈。文件表示，可以与香港公民社会组织建立一个协商平台，“根据欧盟在香港的重大经济和金融利益，协调欧洲对香港局势的反应”。

文件表示，欧盟应与其他民主大国“协调共同与北京和香港的接触”，包括七大工业国(G7)。文件还提议在新建立的欧盟-美国有关中国的双边对话机制中讨论香港问题。

未来几个月将考虑的其他措施可能包括放松跨国公司将香港公民转移到欧洲的限制，并就在整个欧盟范围内暂停与香港的引渡协议达成一致。

欧盟将考虑向香港派遣人权特别代表。

去年7月，《国家安全法》通过后，欧盟在香港问题上采取了一些温和的措施；该法扩大了有关部门的权力，可以逮捕分裂国家、颠覆国家政权及勾结境外势力的香港公民。

“虽然7月采纳的一揽子措施当时广受好评，但随着局势的恶化，欧盟的立场正越来越多地受到审视，”文件说。“在评估潜在的措施时，还应考虑其影响中国行为的能力，以及对欧盟与中国整体关系的潜在影响。”

欧盟与香港有大量的商业联系，超过60%的进出中国的外商直接投资都要经过香港，在香港设立办事机构的欧盟公司超过1500家。去年欧盟与香港的双边贸易额超过270亿欧元，相当于330亿美元（434亿新元）。

与美国不同，欧盟没有直接制裁香港或中国政府官员，但欧盟官员已经表示，可能采用新的人权政策体系。该文件第一次表明，虽然去年12月与北京完成了有望扩大双边经济关系的投资协定谈判，但欧盟不会放弃对香港问题的关切。



