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美媒：国务院法律顾问认定新疆“种族灭绝”证据不足

发布 / 2021年2月23日 3:43 PM

更新 / 2021年2月23日 3:55 PM

新疆乌鲁木齐的一座清真寺外，竖立一面中国国旗。（路透社）

新疆喀什的这幢建筑，被怀疑为当地一座对涉嫌恐怖主义或极端主义活动人员进行教育培训的教培中心。（法新社）

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美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。这与拜登和特朗普政府的立场不符。

美国《外交政策》杂志网站19日发布一篇独家报道，并引述三名前任和现任美国官员透露上述消息。

根据这篇报道，时任美国国务卿蓬佩奥在1月19日，也就是拜登就职前一天，宣布认定中国在新疆对当地穆斯林进行“种族灭绝”，尤其针对维吾尔族群；拜登政府之后也重申了蓬佩奥的这项立场。

报道说，事实上在特朗普政府任期的最后几周，国务院法律顾问办公室的律师们所得出的结论，与那些要求认定中国“种族灭绝”的官员的说法完全对立，最终导致一份“分裂”的备忘录发送给蓬佩奥。

《外交政策》指出，除了涉及如何对中国新疆政策定性的法律争辩外，种族灭绝的认定也具有巨大的政治影响力，因为一旦认定，将施压美国和其他国家惩罚这个与其自身贸易、环境和安全活动纠缠在一起的全球强国——中国。

在没有扎实法律依据的情况下，使用种族灭绝一词存在政治化的风险，也可能削弱这一用词所意涵的严重性。种族灭绝一词在上个世纪是被用来描述大规模杀戮（mass killing）的最坏情况。

《外交政策》称，国务院法律顾问谨慎的结论，并不等同于判断新疆没有发生种族灭绝，而是反映了要证明种族灭绝存在的困难。种族灭绝一般是基于民族、宗教、种族或族裔认同等因素，破坏或屠杀全部或一部分人（in whole or in part）。

这也说明了公众对种族灭绝罪的认知，与联合国1948年通过的《防止和惩治灭绝种族罪公约》中的法律定义存在出入；国务院法律顾问长期以来都认为，种族灭绝是需涉及意图对一个群体造成身体和生理上的毁灭。

“种族灭绝是很难在法庭上证明的。”人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，甚至最恐怖的罪行——烧毁村庄，有计划地强奸或处决大量平民——也不能被视为种族灭绝，除非犯罪者“有非常明确的意图进行犯罪，当然，意图是基于某个群体的宗教，种族或民族背景，而消灭全部或部分人口”。

报道说，美国政府内部几乎毫无争议认为，中国对待维吾尔族的方式“令人震惊且构成犯罪行为”。不过，对于该行为是否达到起诉种族灭绝罪所要求的极高门槛（extraordinarily high threshold），仍存在疑问。

曾在奥巴马政府担任国务院全球刑事司法办公室的特别协调员Todd Buchwald，以及前国家安全委员会人权专家Adam Keith写道，“国际法庭的结论是，犯罪者须有意图从生理或身体上消灭相关群体，其犯罪行为才符合《防止和惩治灭绝种族罪公约》的定义。”

不过他们也指出，该公约排除了“文化种族灭绝”（cultural genocide）这一范围更窄的概念。


 

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