欧阳娜娜发文“祖国山河一寸不能丢” 惹怒台网民

中国大陆央视新闻微博2月19日分享了一张图片，写有“我的祖国，我用生命捍卫守护”12个大字，贴文发出后，台湾艺人欧阳娜娜、赖冠霖等人也随即分享。

欧阳娜娜在微博写下，“向边防英雄们致敬，谢谢您们的守护。大好山河，寸土不让”。 并标注“祖国山河一寸不能丢”，得到很多大陆网民点赞。

欧阳娜娜在微博转发央视新闻微博，强调“祖国山河一寸不能丢”。（微博截图）

据中时电子报报道，台湾网民却对此不满，认为欧阳娜娜为了市场，过于亲北京，讽刺她“人民币不能丢”。

这已不是欧阳娜娜第一次引发台湾网民群起挞伐。

去年10月，欧阳娜娜因参加央视《中国颂·祖国梦》国庆晚会演出，与港星任达华、大陆明星童瑶等六名艺人合唱爱国歌《我的祖国》，而被台湾网民攻击“卖台”。

台湾行政院长苏贞昌随后也针对这起事件表示，“有些人享受了我们的自由民主和健保资源，身为公众人物，还跑到对岸去唱不适当的歌”。

随着事件发烧，台湾知名歌手费玉清、张信哲等人在大陆高歌《我的祖国》、名模林志玲在内蒙公益活动与小朋友唱和《我和我的祖国》等影片全被翻了出来。《人民日报》海外版为了挺欧阳娜娜，还提及周杰伦早就说过“我是中国人”。

今年21岁的欧阳娜娜，其父亲欧阳龙曾经担任国民党发言人。她身兼大提琴演奏者、影视演员、歌手等角色，七年前出演《北京爱情故事》在大陆娱乐圈崭露头角，之后长期在大陆发展。