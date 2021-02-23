香港首两周接种疫苗名额已预约八成

香港23日起向五个优先组别人士开放预约冠病疫苗接种，并将于26日起正式开启接种计划。负责统筹香港冠病疫苗接种计划的特区政府公务员事务局局长聂德权23日说，截至当天11时45分已有超过6万人预约登记，占未来两周名额的八成。

据中新社报道，香港特区政府23日邀请约200名属优先接种组别人士到设于香港中央图书馆展览馆的社区疫苗接种中心接种冠病疫苗。聂德权赴现场视察后会见传媒时介绍，受邀人士包括医管局和卫生署的医护人员、安老院舍的员工、空中服务员、跨境货车司机和维持必要公共服务的人员，希望市民看到他们接种后有信心，此安排亦能让社区疫苗接种中心熟悉运作。

聂德权说，26日起可接种科兴疫苗的五间社区疫苗接种中心，每间每日有2500个名额，初期不会用尽名额，因为不希望28天后打第二针时，当天不能处理市民接种第一针的需求。每间中心处理多少接种，会根据实际情况作出调整。他指出，知道仍有市民希望第一时间接种疫苗，特区政府将尽快落实全港逾千间私家诊所的接种安排。

他提及，网上预约系统开放时出现少许问题，开放了部分名额予市民23日到中央图书馆展览馆疫苗接种中心接种，有约110人在此情况下到场，医护人员为他们做了接种，当中部分人为年长者及其照顾者。

至于复星医药与德国bioNTech研发的“复必泰”疫苗何时抵港，聂德权表示，预计该款疫苗将在一两天后运抵香港。