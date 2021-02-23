国资委：中央企业的债务风险总体可控在控

中国国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，中央企业的债务风险总体可控在控。

据中新网报道，国新办今天就国企改革发展有关情况举行发布会。彭华岗在会上被问及地方国企去年以来接连出现债券违约的问题时说，个别地方国企发生债务违约，既有疫情冲击、市场波动的外部原因，也有企业自身盲目做大、管理不善等内部因素，“是多重因素叠加的结果”。

彭华岗指出，第一，通过风险出清实现优胜劣汰是资本市场的正常运行机制，有利于促进金融市场的长期健康发展；第二，虽然近期国企债券违约比例有所上升，但仍低于市场平均水平，违约风险总体可控；第三，任何欺诈发行、虚假披露、恶意逃废债等违法违规行为都应该受到严厉打击，投资者合法权益必须得到保护；第四，政府落实好监管责任，发债企业履行好主体责任，投资机构切实提高风险资产的定价能力，才能够共同维护好金融生态和信用环境。

他说，近期在国务院金融委的领导下和相关部门指导下，地方党委政府切实采取有力措施化解债务风险，已经取得积极成效。

关于如何监管，彭华岗说，中央企业的债务风险总体可控在控。多年来，国资委始终把防风险作为企业经营发展的一条底线，逐步建立了一套行之有效的监管制度和工作体系。

彭华岗说，在去年形势那么严峻、困难那么多的情况下，中央企业仍然圆满完成了国务院部署的“三年资产负债率下降两个百分点”的目标任务，平均负债率降到64.5%，应该说这是一个比较健康安全的水平。

彭华岗表示，下一步，当局将继续督促指导企业加强债务风险的防控，具体来说要把握好“三个结合”，也就是“点面结合、长短结合、防禁结合”，关键是突出一个“严”字。“点面结合”，就是面上严控企业负债率，分行业确定负债率的警戒线、管控线，一企一策确定负债率的年度目标，保持整体债务水平的稳健可控。点上严管高风险企业，对于负债率过高、流动性紧张的企业纳入重点管控名单，实施特别监管；推动高负债子企业回归正常负债水平。

“长短结合”就是长期抓资金安全，严禁企业超越财务承受能力盲目举债投资，强化集团资金集中管理，严控非主业投资预算；短期防债券违约，对企业债券占带息负债比例，短期债券占全部债券比例实施分类管理。

彭华岗说，去年还推动企业建立了央企信用保障基金作为化解债务风险的“后手”。“防禁结合”，就是既严防风险积累，加强金融衍生品、信托、基金、担保等金融业务的日常监测和专项检查，主动控制新增金融业务，防止脱实向虚；又严禁高风险业务，对开展融资性贸易的露头就打、严肃问责，全面清理“空转”“走单”贸易业务。