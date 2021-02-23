北京西城一餐厅发生爆闪致七人受伤

北京西城区一家餐厅今早8时许发生液化气发生爆闪，事故导致七人受伤，伤者已送往医院救治。事故原因正在进一步调查中。

根据央视新闻报道，北京德峰餐厅（西绒线胡同1号）今早8时15分屋内发生爆闪事故，该餐厅爆闪致伤七人已送宣武医院救治，其中两人危重。

据西城公安分局初步了解，发生事故时该餐厅正值春节闭店期间，餐厅所用液化气来源自北京市通州白庙液化石油气储罐站，所用气源由燕郊某气站提供。

北京市通州白庙液化石油气储罐站赵刚携郭东明、郭东东今早8时将液化气送至该餐厅，安装中发现漏气，事故原因正在进一步调查中。

爆闪致餐厅房屋倒塌，并致与餐厅相连的西侧一平房基本倒塌，房内一居民受伤。同时经过此处一机动车内的三人和一名电动自行车骑行人受波及受伤，共计七人。

当地相关部门成立事故调查组，调查气源、气罐来源，并处置伤情赔付、房屋修缮等。

西城全区也随即开展液化石油气供应企业入户检查行动，建立全覆盖的液化石油气非居民用户基础台账、安全隐患台账和安全隐患公示制度。

另据《新京报》早些时候的报道，事发地点周边居民称，当时听到一声巨响。一名居民立刻出门查看情况，发现德峰餐厅已经坍塌，废墟中冒出黑烟，但没有看见明火。餐厅外的路边停着一辆银色轿车，车玻璃几乎全部破碎，车内司机受伤。

上述居民称，事发时，有两名路过的群众被冲击波击倒，但伤势并不重。随后，急救车到达现场，将三名受伤人员送往医院，“三个人都能说话，意识挺清醒的。”