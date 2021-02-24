中欧投资协定除外 欧盟：很多事情可与拜登合作

欧盟外交政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）23日表示，欧盟有很多事情可与拜登政府合作，包括冠病疫情、应对中国与俄罗斯，和强化安全与防卫能量；不过对于欧盟与中国敲定的投资协定，尽管美国暗示暂缓，波瑞尔表示，这有助欧盟企业开拓市场，并走向更好的对中关系。

据《华尔街日报》报道，波瑞尔21日邀请美国国务卿布林肯（Antony Blinken）参加欧盟会员国外交部长会议，他22日以视频方式参与华府智库大西洋理事会的研讨会，发表对美国与对中国大陆的看法。

波瑞尔表示，欧盟已准备好跟美国共事，欢迎美国重新缔约加入巴黎气候协定，重返世界卫生组织，及重新加入联合国人权理事会等；未来还需要跟美国合作，在抵抗冠病疫情上推动全球接种疫苗。

至于中国，波瑞尔表示，与中国不是永远对抗（permanent rivalry），彼此是竞争对手也是伙伴，既要签署中欧投资协定，也要将香港、新疆与5G等问题端上谈判桌讨论，有很多事情可以跟美国拜登政府一起做。

波瑞尔直言“欧盟不是美国”，在政治型态与市场机制上，欧盟和华盛顿非常接近，与北京相差甚远；但欧盟刚刚与北京完成进行七年的投资协定谈判，这是一项好的协议，将带给欧盟企业更佳的市场管道，也有助走向更好的对华关系。

在拜登上台前，中国与欧盟去年底共同宣布完成中欧投资协定谈判，中方将对欧盟进一步开放市场，形同和欧盟一致对抗当时特朗普政府的“美国优先”保护主义路线；有媒体分析，北京赶在拜登“联欧制华”前下一步棋，且拜登的准国安顾问苏利文（Jake Sullivan）曾推文暗示欧盟暂缓该协定。

波瑞尔在会中表明欧盟立场，认为此事有利，欧盟也会摆脱过去在经济方面对中国的天真观点，进阶到追求互惠的环境；他说：“我们很喜欢这个协定...美国与中国达成协议（指美​​中第一阶段贸易协议）也没征询我们的意见。”

除了美国，波瑞尔表示，欧盟在印太地区强化理念相近国家关系，如日本、印度、澳洲与亚细安。

至于俄罗斯，波瑞尔表示，只要欧盟主张人权价值就会遭到普京政府全面反对，并压制俄罗斯内部的反对派；当俄罗斯试图破坏国际规范或人道规则时，欧盟必须反击遏制，同时保留符合双边利益的一部分往来空间，例如伊朗、能源与气候变迁。