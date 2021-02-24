禁止单身女性冻卵 中国国家卫健委解释：基于伦理原则

中国国家卫生健康委在近期公开的一份对全国政协委员有关冻卵的提案答复中表示，目前，以延迟生育为目的，为单身女性冻卵不符合中国法律法规有关规定。主要有三个方面的考虑：应用卵子冷冻技术存在健康隐患；为延迟生育为目的的卵子冷冻技术应用在学术界依然存在较大争议；严防商业化和维护社会公益是辅助生殖技术实施需要严格遵循的伦理原则。

据观察者网报道，国家卫健委表示，卵子冷冻技术是指对卵母细胞进行冷冻和超低温储存，以治疗不孕症及保存女性生育力为目的的医疗技术，属于辅助生殖技术范畴。

目前中国卵子冷冻技术主要应用于不孕症治疗中取卵当日无精子的应急冷冻、剩余卵子保存等。综合考虑医学、法律、伦理和社会等诸多方面因素，原卫生部颁布的《人类辅助生殖技术规范》明确规定：禁止给单身妇女实施人类辅助生殖技术。

目前，以延迟生育为目的，为单身女性冻卵不符合中国法律法规有关规定。国家卫健委表示，主要考虑几个方面因素。

一是应用卵子冷冻技术存在健康隐患。与男性生育力保存技术不同，女性卵子冷冻技术是有创性操作，技术实施难度大于冻精。在取卵和卵子冻存、解冻、移植过程中均存在技术风险，例如促排卵药物应用可能带来的卵巢过度刺激综合征以及手术取卵操作的出血和感染风险，危害女性健康。35岁以上高龄孕产妇发生妊娠期合并症、并发症以及出生缺陷的风险将会显著增加，为单身女性冻卵有进一步延后女性生育年龄的可能性，不利于保障女性和子代健康。

二是为延迟生育为目的的卵子冷冻技术应用在学术界依然存在较大争议。由于技术起步较晚，受开展时间所限，卵子冷冻技术的安全性和有效性、尤其是子代安全性仍然需要长期随访资料进一步证实。美国生殖医学会、欧洲人类生殖与胚胎学会均认为没有足够证据支持女性以推迟生育为目的应用卵子冷冻技术应用，并明确提出商业化推广卵子冷冻技术可能会给晚育女性带来虚假希望，造成女性进一步推迟生育计划。国外相关人群研究表明，卵子冷冻技术的成功率随女性年龄增加而下降。

三是严防商业化和维护社会公益是辅助生殖技术实施需要严格遵循的伦理原则。超出医学指征、将辅助生殖技术作为商品向健康人群提供，会不可避免地促使以盈利为目的导致技术滥用。目前部分媒体使用“后悔药”“生育险”等说法对卵子冷冻技术进行渲染，容易产生误导，带来技术滥用的风险和不良社会影响。

为进一步加强辅助生殖技术管理，防范技术应用风险，国家卫健委积极推动提高辅助生殖技术管理立法层级。“目前，已经启动了《辅助生殖技术管理条例》起草工作，在梳理辅助生殖技术领域突出问题的基础上，广泛听取医学、伦理学、法学、社会学、管理学等领域专家学者的意见建议。”国家卫健委在答复中表示。

国家卫健委称，下一步将对技术应用领域相关问题进一步深入研究，积极推进条例制订工作。一方面，以需求为导向，规范辅助生殖技术应用，提高服务质量，满足群众生殖健康合理需求；另一方面，以问题为导向，既要加大对辅助生殖技术服务市场各类违法违规行为的惩处力度，也要着眼长远，防范可能出现的医学、法律、伦理和社会风险，保护群众合法权益和社会公共利益。