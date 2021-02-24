内蒙古公安回应“民警执勤期间买烤鸭” ：顺路购晚餐

内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局三名民警被指在大年初三将公务车私用买烤鸭，公安局昨天对此回应称，这是三名警务人员处置完警情后，返回派出所途中顺路为七名值班民警采购工作晚餐。

根据内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局公众号消息，当局就“民警正月初三公车买烤鸭”情况进行通报称，民众反映的情况系团结路派出所三名警务人员处置完警情后，返回派出所途中顺路为七名值班民警采购工作晚餐（三只烤鸭）。

通报还说，区公安局真诚感谢社会各界和媒体监督，将进一步加强队伍建设，更好守望万家灯火，守护岁月静好。

据《内蒙古晨报》 昨天报道，内蒙古巴彦淖尔市临河区的市民反映，巴彦淖尔市临河区公安局团结路派出所的三位民警在本月14日当天将公务车私用买烤鸭。他已向巴彦淖尔市临河区公安局督查室反映了该情况。

这名市民受访时说，他在当天下午看到一辆警车停在临河区黄河路上一烤鸭店门口。这个行为引起了他的注意，于是在一旁观察等候，随后发现，一名民警在烤鸭店里等待，另有两名民警坐在车里看手机。过了半小时左右，在烤鸭店里的民警手里拎着几只烤鸭从店内走出，随后，三名民警驾驶警车离开。

该市民说，他隔天上午已向巴彦淖尔市临河区公安局督查室反映了该情况。次日，督查室工作人员回复了他，“督查室民警告诉我，我反映的情况属实。”

