据报四名中国人隔离期间去夜店 柬埔寨司法部：将重罚散播疫情人员

柬埔寨卫生部昨天通报称，该国前天（22日）新增25例冠病确诊病例，其中23例与社区传播“2.20”社区传染事件有关。被问及有关“四名中国女子隔离期间去夜店”一事，柬埔寨司法部发言人金和平回应称，将根据实际犯罪行为依法处置。

根据环球网引述柬埔寨《高棉时报》报道称，新增的23例“2.20”事件有关的确诊病例中包括20名中国人、两名柬埔寨人和一名越南人，他们的年龄都在20岁至44岁之间。至此，“2.20”社区传播事件累计确诊病例已增至99人。

另据《柬中时报》消息，柬埔寨司法部发言人金和平昨天接受该媒体采访时表示，司法机构将动用《国家灾难管理法》第44条文，重罚涉及散播疫情的人员。

据金和平介绍，《国家灾难管理法》第44条文规定，意识到可能会造成灾难的风险情况且未立即将信息报告给执法部门，可处一个月至六个月有期徒刑，罚款10万柬币至100 万柬币（约33新元至330新元）。

报道还称，金和平表示，可构成上述罪名的行为包括在得知冠病病毒检测结果为阳性后，故意藏匿，逃避隔离治疗；协助隔离人员逃避隔离者；曾接触确诊患者，却故意隐瞒信息。

报道提到，在被问及据称“四名中国女子隔离期间去夜店”一事，是否会在《国家灾难管理法》罪名下被提控。金和平表示，目前，警方正在核实信息，将根据实际犯罪行为依法处置。

据法新社上周六（20日）报道，柬埔寨首相洪森当天证实，该国华人社区暴发冠病疫情，检测结果显示，有32名中国公民确诊感染。洪森呼吁民众不要因此歧视在柬中国人。

中国驻柬埔寨大使馆同天在网站发布提醒，呼吁在柬中国公民严格遵守柬防疫规定。

使馆提到，有个别中国公民近日到柬后违规离开隔离酒店外出；还有少数在柬中国公民在得知检测结果为阳性后，故意藏匿，逃避隔离治疗。

上述行为严重违反柬埔寨政府相关防疫规定，不仅给柬防疫工作带来极大挑战，同时也涉嫌触犯当地相关法律。

使馆同时发布消息称，自3月1日起，中国驻柬使馆不为自柬出发、经第三国中转赴华乘客审发健康码或健康状况声明书。在柬中资企业和项目拟回国人员，需在登机前进行至少14天的隔离闭环管理，于登机前48小时内在使馆指定机构进行“双检测”，申领健康码时，除了提供相关检测结果和证明，还需上传由相关企业出具的《申请人已隔离满 14天证明》

