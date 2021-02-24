山西举行华国锋百年诞辰座谈会

继中国官方本月20日在北京举行纪念前中共领导人华国锋诞辰100周年座谈会后，华国锋的故乡山西省前天（22日）也举办了纪念活动。

据澎湃新闻报道，山西省委书记、省人大常委会主任楼阳生出席会议并讲话。省委副书记、省长林武主持会议。省政协主席李佳出席会议。省委常委、常务副省长胡玉亭介绍华国锋生平业绩。

楼阳生在讲话中强调，要学习华国锋“党性坚定、对党忠诚的政治品格”、胸怀“两个大局”、心怀“国之大者”，更加坚定地在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致，以把党中央决策部署在山西创造性地贯彻落实好的实际行动做到“两个维护”。

楼阳生还说，要学习华国锋“坚守初心、心系人民的深厚情怀”、“求真务实、真抓实干的优良作风”，以及学习他“光明磊落、清廉自律的高尚品质”。

楼阳生也回顾了华国锋的历史贡献和崇高品格风范。他说，华国锋是中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，曾担任党和国家重要领导职务。

楼阳生指出，山西奋进新时代的铿锵步伐，是对华国锋最好的纪念。华国锋生于1921年，原名苏铸，是山西交城人。

此前，中国官方2月20日在北京举办了纪念华国锋百年诞辰的座谈会，中共政治局常委王沪宁、韩正，以及政治局委员陈希、孙春兰、张又侠出席。

王沪宁在座谈会上称华国锋为“中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，曾担任党和国家重要领导职务”。

王沪宁所总结的华国锋的精神和品格包括“坚守初心、心系人民的深厚情怀”，“求真务实、真抓实干的优良作风”，“光明磊落、清廉自律的高尚品质”。