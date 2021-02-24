中国逾3000万青年男性或将成“剩男”

统计数据显示，中国适婚年龄段人口的性别比正在持续攀升，20至30岁人口的性别比已经达到111，到2030年将达到115。这意味着，超过10%的青年男性将成为“剩男”，数量或达3000万至5000万之巨。

综合千龙网、搜狐新闻等报道，大量适婚年龄的男性单身，原因在于1990年至2004年之间中国出生人口性别比高出正常范围所致。

从1990年开始，中国出生人口性别比高出正常范围(103至107)，于2004年达到峰值121(即新生儿中每100个女婴对应着121个男婴)。

此后，非法鉴定胎儿性别和性别选择性终止妊娠的处罚力度加大，人口出生性别比逐渐下降到略高于正常范围的水平。

然而，20至30年前的出生性别比问题正在当下转化为越来越严重的婚姻挤压问题。

受婚姻匹配梯次结构的影响，农村大龄男性青年的婚姻竞争将明显加剧，农村的巨额彩礼现象也就不足为奇，并连锁引发妇女拐卖、婚姻诈骗等一系列社会问题。

根据中国民政部的统计数据，2018年中国单身成年人口高达2.4亿，其中有7700万人独居。另据估计，到2021年，第二个数字将上升到9200万。

近些年中国结婚率接连下降，离婚率持续上升，由此导致的单身人口越来越多。市场预计，未来中国单身人口将达到4亿。