微博下半年回港上市 募资7亿美元已选定投行

微博据传已经聘请高盛、瑞士信贷集团、里昂证券等投行安排香港二次上市，或筹资7亿美元（下同，约9.23亿新元），时间预计在2021年下半年。

据路透社23日报道，微博于2014年4月在美国上市，为中文社交媒体在纳斯达克的第一支股票，初始发行价为17美元。

截至2021年2月22日收盘，微博股价为58.30美元，较七年前大涨243%，目前市值约130亿美元。

自去年开始，中概股回港二次上市成为趋势，市场分析认为美股对其价值的低估是主要原因。2019年11月阿里巴巴回港上市后，京东、网易等均紧跟趋势，百度、B站等也在推进二次上市计划。

值得注意的是，除新浪外，阿里巴巴持有30%的微博普通股，投票权为15.8%，为微博第二大股东，微博顺应趋势在阿里带动下回港上市也在情理之中。

更重要的原因源于自身。微博经历国内社交媒体十余年变迁，在公共舆论领域平台中仍占据优势地位，但是短视频平台对其威胁甚大。

在营收层面上，微博最新的2020年第三季度显示，广告与营销是微博最主要收入来源，去年三季度的4.657亿美元中，广告与营销收入为4.17亿美元，占比超过90%。

而《2021中国数字营销趋势报告》预测，短视频媒体和社交媒体同位列2021年中国数字营销第一阵营，但短视频营销将成为未来3年最受关注的营销趋势之一，2021年，短视频投放的广告比例高达78%，超过社交媒体的75%。

此外，在用户层面，微博月活跃用户为5.11亿，日活跃用户2.24亿，已经落后于抖音，流量已经显露疲态。

不够合理的营收结构，让微博在面临视频平台时更显脆弱，回港上市募资后，业务调整可能扭转营收来源单一局面，但总体而言，微博要扭转短视频平台进攻下的被动防守态势，光靠二次上市可能还不够。