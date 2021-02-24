河北一网民因造谣方舱医院等消息获刑六个月

去年4月曾在新浪微博发布涉冠病疫情长篇微博的网民“玛丽莲梦六”，已于去年9月因寻衅滋事罪获刑六个月。中国裁判文书网日前公布的《张文芳寻衅滋事罪一审刑事判决书》显示，该名网友发布的长篇微博包括官方辟谣的虚假信息和部分未经核实的信息。

根据澎湃新闻报道，据判决书披露，微博网友“玛丽莲梦六”本名张文芳，女，1980年7月出生于山东烟台，汉族，大学本科文化，群众，无业，被捕前住于河北三河。去年8月14日，三河市检察院指控被告人张文芳犯寻衅滋事罪，向三河市法院提起公诉。

经法院审理查明：去年4月4日中国举行疫情相关的哀悼活动中，被告人张文芳在河北省三河市燕郊开发区家中，通过自己账号名为“玛丽莲梦六”的新浪微博发布一篇长篇微博。

微博内容包括武汉方舱医院称1000人共用一个卫生间，有人在隔离的家中被饿死，有人怕传染给家人便给自己挖好坟偷偷上吊，有人无处就医又怕传染家人而自杀，有人自杀后六小时遗体才被拉走，有人为了买肉从十楼爬下来，有人被派出所罚写一百遍《出门一定要戴口罩》，有人重症治愈后回家发现家人都去楼顶上吊自杀等信息。

上述部分内容之前已明确被官方辟谣，部分内容为虚假内容。被告人张文芳未经考证发表上述言论，该微博已被大量转发、阅读，造成严重恶劣社会影响。

另查明，当晚10时左右，三河市公安局燕顺路派出所接到有关上述微博博主的举报，赶赴博主所在小区将使用微博为“玛丽莲梦六”的张文芳传唤至该所接受调查。

去年4月7日，张文芳因严重扰乱公共秩序被三河市公安局行政拘留10日。10天后，她因涉嫌犯寻衅滋事罪被三河市公安局刑事拘留，并于4月29日被逮捕。

三河市法院认为，被告人张文芳在信息网络上散布已经官方辟谣的虚假信息和部分未经核实的信息，应认定其系明知是虚假信息而予以散布，且造成公共秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。三河市检察院指控罪名成立，适用法律正确，法院予以支持。

法院根据被告人张文芳犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及认罪态度等情节，依照有关法例，判决被告人张文芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。