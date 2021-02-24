江启臣谈“蓝白合作”：议题可合作 选举各凭本事

国民党主席江启臣受访时谈及“蓝白合作”说，国民党身为最大在野党，要有自信去做“在野的领头羊”，他强调不会因为议题合作，选举就不竞争了，“一到选举还是各自厮杀、各凭本事”。

江启臣今天将在“愿景台湾2030”论坛与台北市长柯文哲同台，被解读为“蓝白合作”起手式，引发蓝营民代不满。江启臣在接受《联合报》专访时强调，当初智库活动规划是邀请所有在野党，但最后只有柯文哲答应，因此被放大也被过度的解读。

江启臣说，更重要的是，国民党作为最大在野党，“我们也必须有某种程度的自信”；即便柯文哲来，大家也可以去提出现在台北市哪里做得不好，经过这样的激荡后，才能知道要怎么做会更好，“人民期待国民党可以提出好的政策”。

江启臣说，大家不用过度担心，国民党应该有这样的自信去做“在野的领头羊”，和其他在野党有效的合纵连横，在议题上讨论交流、合作等，都不用去设限和排除。

江启臣坦言，“一到选举还是各自厮杀，有什么可以讨论的空间？”选举本来就很现实。人民期待的是国民党能够制衡民进党，避免一党独大，论坛讨论社会议题就是为了监督，“我们不可能天真到谈议题，选举就不竞争了”。

他重申，不会为了合作而合作，也不会做什么承诺交换，选举就是各凭本事。

对于蓝白还没合，党内就已经开始内讧。江启臣表示，外界对国民党可能有“内斗内行、外斗外行”的看法，他当然希望能把改善这样的负面印象，因为支持者也不想看见。

不过，他也说，这是一个政党内部文化形塑的过程，现在要去改变他，可能需要一段阵痛期，“毕竟我们已经126岁，不是昨天才成立的政党”。

而针对智库副董事长连胜文透过党内人士表示，党中央不仅未提前告知邀请柯文哲，也未采纳他反对的意见。江启臣对此回应，根据智库的说法，是在这中间的沟通还有待改善的地方，那就想办法把补起来，业务上或过程当中有什么该改进的就改进，“但国民党要向前走”。