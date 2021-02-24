美加举行双边会谈 拜登吁协调与中国竞争的更好方式

美国总统拜登23日下午（新加坡时间24日凌晨）与加拿大总理特鲁多举行近两小时双边会谈，拜登会后表示，控制冠病疫情是当务之急，美加将共同强化供应链、捍卫民主、根除系统性种族主义，并协调与中国竞争的更好方式。

综合彭博社、路透社等这是拜登就任总统以来，首次举行的国家元首双边会谈，碍于疫情，这场会谈视频举行；而特鲁多也是拜登就任总统后，第一位通话的外国元首。

特鲁多和拜登共同发表会后声明，表示加拿大与美国将团结一致击败疫情，包括确保关键物资的运送、支持科学与研究，以及在国际机构共同努力。

特鲁多并未在会后声明言及中国。

拜登表示，延续上周在七大工业国组织（G7）领导人会议所讨论，美加进一步讨论合作推动双边都关注的议题，包括协调彼此方针以便更好与中国竞争，以及应对危及国家利益与价值的威胁。

加拿大与中国大陆还存在因华为财务长孟晚舟引起的外交冲突，2018年12月1日加拿大警方应美国政府要求，逮捕在温哥华转机的孟晚舟，至今不允许保释；中方同月以间谍罪拘留前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），演变为人质外交争议。

拜登重申支持康明凯与斯帕弗，并说，人类不是交换筹码，美国与加拿大会并肩合作直到他们安全回家。

在野的加拿大保守党周一也在众议院通过动议，要求特鲁多政府宣布中国在新疆实施“种族灭绝”，并呼吁加拿大提议让2022年的北京冬奥会更换地点举行。

特鲁多与内阁没有参与投票，仅派出外交部长代表加拿大政府弃权。

拜登会前表示，美加必须在冠病疫情、经济复苏、气候变迁、难民与移民、在全球舞台上捍卫民主价值，并在各自国内强化民主。

拜登说，美加将强化供应链的安全与弹性，确保正在进行的经济复苏能让全民受惠，不仅是造福富人；特鲁多说，将利用强化供应链与支持企业，来帮助受灾最深的人民重新站起来。

特鲁多提到美国得州遭遇暴风雪袭击陷入断电危机，加拿大愿竭尽所能帮忙，他说，如今大家都处在艰难时期，但并非独力面对，加拿大是美国最亲密的盟友、最重要的贸易伙伴与最久的朋友。