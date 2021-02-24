货拉拉就长沙女生跳车致歉并整改 涉事司机被刑拘

针对日前发生的用户跳车身亡事件，货拉拉公司今天发通告致歉并公布整改内容，包括升级安全事件处理流程，在跟车订单场景中上线强制全程录音功能等。

根据新浪财经报道，货拉拉表示，对此事安全预警不足且跟进速度慢，而App产品功能不完善。对于用户跳车致死事件，平台负有不可推卸的责任，并感到极度自责与愧疚，再次对当事人车女士的家属致以最诚挚的歉意。

此外，货拉拉将作出多项整改措施。包括：升级安全事件处理流程，对于重大安全事件，由CEO直接牵头成立处理小组专项处理；在跟车订单场景中上线强制全程录音功能，确保遇到意外时能够及时掌握车内情况，并便于警方取证等。

另据澎湃新闻报道，货拉拉涉事司机周某昨天涉嫌过失致人死亡罪，被长沙警方刑事拘留。对女乘客车莎莎死亡一事，进入了警方的刑事侦查环节。

法律专家受访时认为，从警方目前披露的信息分析，车莎莎死亡的过程中，犯罪嫌疑人周某可能存在主观过失行为，没有及时采取有效措施来制止车莎莎死亡这一结果的发生；另外，司机的过失致人死亡行为，目前应是警方的侦查方向，但最终的定性还有待侦查的深入，根据事实和证据来确定。

据此前报道，23岁的长沙女子在货拉拉车上跳窗身亡，据当事人弟弟介绍，其姐姐车莎莎于2月6日晚9点左右在货拉拉平台下单搬家货运服务，上车六分钟后司机报警称乘客跳车自杀。

货拉拉当时发布了事件说明称，但在与家属首次见面沟通善后事宜时未能达成一致。

对于跳车女子家属强调的货车司机“三次偏航”，在长沙工作的莎莎叔叔车细强从警方得到的信息是——周某供称是导航错了，他家住附近，熟悉路况。

按照周某的说法，前两次偏航时，莎莎问他原因，他心情不好没有回答；第三次偏航后，莎莎就跳车了。