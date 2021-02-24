报告：春节后近半数职场人想跳槽

有报告显示，中国春节后48%的职场人有换工作打算，春节前后更换工作的人群集中在21至30岁，2021年职场人换工作期待平均月薪为15569元（人民币，下同，3180.09新元）。

据中新经纬客户端报道，2月24日电 近日，58同城发布《2021年返城就业调研报告》显示，中国春节前后更换工作的人群集中在21至30岁，学历以本科生为主。其中，有更换工作计划的人群中73%具有本科及以上学历，46%有自有住房，已婚人士占56%，有1孩的职场人士占78%。

春节后，48%的职场人有换工作的打算。其中，58%的职场人在同行业内跳槽，31%的职场人则会考虑更换行业。这表明，部分职场人希望通过换工作提升自我，但大部分职场人换工作较为保守，在知识和人脉所及的同行业内寻找新工作，也有部分职场人愿意跳出舒适区，寻求其他领域的工作机会。

从更换工作的主要原因来看，37%的职场人出于挑战自己、寻找更多机会的目的而改变工作状态，35%的职场人为了获得更多晋升机会。可见，职场中不安于现状的“打工人”并不少，职场人希望获得更广阔的发展前景、更高的职位来凸显职场价值。不过，也有52%的职场人士不打算春节后换工作，他们当中的大部分对工作满意，认为能在当地稳定下来并较好地兼顾生活。

58同城招聘研究院数据表明，2020年，95后跳槽频次排名第一，其中53%有跳槽经历。80后跳槽频次相对较低，仅23%有跳槽经历。这说明，年轻人更倾向于变换工作岗位，在职场中通过适时改变方向、调整定位，追求更广阔的发展空间。不同星座职场人对待跳槽的态度也有差异，2020年，77%的巨蟹座未换工作，堪称“最平稳”职场星座。39%的射手座和水瓶座职场人有换工作的经历。

报告还显示，春节前夕，职场人的平均月薪为10874元，2021年职场人跳槽期待月薪增长到15569元，为节前的1.4倍。其中，初级员工期望薪资是目前薪资的1.7倍，高级员工和中层管理者的期待薪资是目前薪资的1.5倍。由于初级员工薪资较低，因此对涨薪空间有更大的期待。

报告还对职场人对2021年工作愿景进行了统计。44%的职场人希望跳槽去大公司，41%期待加薪，40%希望技能提升。基础员工技能提升需求大，而中高层对升职有更高的期待。与更希望去大企业获得高起点的95后相比，90后期待技能提升以获得广阔发展空间，工作年限较长的80后则更期待升职。

2021年对于职场人而言是全新的开始，45%的职场人士希望“工作蒸蒸日上，有奔头”。与一线城市职场人保持生活和工作平衡的愿望相比，新一线城市职场人更关注工作满意度和薪资水平。90后、80后对新年的工作满怀激情，而95后相对而言“只要挣得多就可以”。62%的职场人士渴望家庭美满、感情稳定，已成家立业的80后对家庭生活有更高的期待，而95后、90后更追求自由自在、不受拘束。

《2021年返城就业调研报告》还显示，春节后，47%的职场人选择去一线城市就业，只有12%的职场人倾向于离开一线和新一线城市，去二线/三线及以下城市打拼。这表明，一线城市仍是人才就业的高地，由于收入水平更高、发展空间更大，一线城市吸引了更多人才前去求职。

从职业变化来看，58同城《2021年返城就业调研报告》显示，春节后职场人选择的TOP3职业分别是计算机/互联网/通信行业、金融行业，以及人事/行政/后勤、美术/设计/创意。其中，IT行业仍然位居职场人士就业选择排行榜首，春节后从事该职业的人才比节前提高了3%，可见其高速成长性和丰厚的收入不断吸引职场人士进入。在选择IT行业的职场人士中，90后、95后占比较高，分别达到15%和10%。由于计算机是技术更新快的行业，年轻人学习能力较强更加适应IT工作，因此年轻职场人在该行业中占比较高。80后中，选择金融/银行/证券/投资的人较多，占比13%。由于80后拥有较好的经验储备和人脉，更适合在能力与人脉并重的金融行业打拼。