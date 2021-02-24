港民主党主席及港大讲师均指修例条文不清晰

香港政府早前提出修例建议，包括要求区议员宣誓，同时设有正、负面清单，列出多项行为等，香港民主党主席兼南区区议会主席罗健熙认为，清单列出的行为模糊及空泛，演绎的空间大，就如同“头上悬挂的一把刀”。而立法会区议会代表、民建联议员刘国勋就对此次修例表示欢迎，认为是基本要求，看不到有不合理之处。

根据《星岛日报》报道，罗健熙在一个节目中表示，此次修例是参政者或有意参政者“头上悬挂的一把刀”，负面清单中所列出的行为模糊及空泛，例如“作出损害或倾向损害香港整体利益”，称演绎的空间大。

他还指出，民主派暂未仔细讨论会否宣誓，也难以估计会被取消资格的人数，但指出民主派参选时曾签署声明及确认书，既然选民投票给区议员，希望他们在议会为市民做事，因此除非政府取消他们的资格，否则都会尽可能继续坚持。

港大法律学院首席讲师张达明也说，香港法律条文一直都需具备清晰的条文，此次修例，当中不少条文不清晰，如提到“损害香港整体利益”。他指出，商业行为也可以做到，当局须明确说明范围，并质疑只要政府觉得区议员不符合条例，就可以提出司法程序。

他补充说，司法程序有很多种，当局也没有说清楚。

张达明在节目中还指出，负面清单中大部分都不是犯法行为，但就可以带来严重后果，可被指控“发假誓”，最高监禁七年。

而刘国勋则就表示欢迎此次修例，认为区议员作为公职人员，应有一个形式进行宣誓，修例建议也属基本要求。

对于修例中建议，由律政司司长就违誓行为提出起诉，刘国勋认为，当局可在修例通过后设立委员会，让市民发现有人作出违誓行为后举报。