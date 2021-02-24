港四名泛民派区议员或将被取消资格

香港政府修例要求区议员宣誓，若违反宣誓内容将被取消资格（DQ），五年内不得参选。香港政制及内地事务局局长曾国卫透露，修例通过后，四名曾经被依法认定不符合拥护基本法及效忠特区的现任区议员，应该会失去区议员资格。

据大公报报道，现任区议员中，梁晃维、岑敖晖、袁嘉蔚及郑达鸿去年参选立法会选举时曾被选举主任裁定不符合参选资格，预料他们将被DQ。

香港政制及内地事务局昨日举行记者会，讲解《2021年公职(参选及任职)(杂项修订)条例草案》。条例引入“负面清单”，宣扬“港独”、寻求外国干预香港事务等，属不符合“拥护《基本法》、效忠特区”。条例并无特定追溯期，但日后会参考相关人士过往言行。

曾国卫说，宣誓修例一通过，去年被选举主任裁定不符合拥护及效忠的四人，提名不获接纳，因此条例一旦通过，理论上便会失去有关资格。翻查资料发现，去年参选立法会被DQ的四名区议员为荃湾区议员岑敖晖、南区区议员袁嘉蔚、东区区议员郑达鸿、中西区区议员梁晃维。

被问到参加泛民主派“初选”的现任区议员，其过往言行会否被追究，曾国卫指出，有关法律没有设特定的追溯期，但会否考虑修例通过之前的行为，要看实际情况。若过去因被认定作出违反誓言的行为而被DQ，则会按当时的判决处理。对於律政司提出法律程序后，议员会即时被停职，是否损害“无罪假定”原则，曾国卫解释，由於立法会议员及区议员身份的重要性，会影响公众利益，最终是由法院按照初步证据，去决定是否接纳律政司的诉讼要求。

曾国卫表示，爱国者必然要尊重维护国家的根本制度，而国家的根本制度就是由中共带领、具中国特色的社会主义。他重申，可以允许不同政见，但红线是不能损害中共带领的社会主义制度。至于何为“真心诚意”宣誓的客观标准，曾国卫指出，是次修例安排列明正面及负面清单，负面清单中的行为，就明显是不拥护、不效忠的行为，而法例会清楚列明并不是包含了所有情况，要因实际情况再作判断。