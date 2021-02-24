中国媒体：央视将于3月8日全面复播NBA

《环球时报》英文版2月21日引述中国体育记者赵环宇，指央视将于3月8日复播NBA。

据观察者网消息，赵环宇此前曾在微博爆料称，央视将在3月初NBA全明星周末期间，恢复NBA赛事转播。

根据NBA中国官方网站公布的赛程，2020-21赛季全明星赛将于北京时间3月8日举行。

此外，赵环宇在评论区与网友互动时表示，NBA其实上赛季就已经在央视复播，这赛季只是重新签订合约而已。此次复播也并非只播全明星赛事，而是全面复播。

2019年10月4日，火箭队总经理莫雷公开表态支持香港反修例群体，引发中国球迷极度不满，并且掀起了抵制NBA的浪潮。

2019年10月8日，在NBA总裁亚当·肖华声称支持莫雷所谓“言论自由”的权利后，中央广播电视总台央视体育频道发表声明，立即暂停NBA季前赛（中国赛）的转播安排。

此后近一年的时间里，NBA彻底从央视体育频道的栏目列表里消失。

直到2020年10月9日，央视宣布复播NBA。隔天上午9点，央视五套体育频道转播了NBA2019至20赛季总决赛第五场。

当时，中央广播电视总台发言人就此事表示，篮球运动在中国有着广泛的群众基础和球迷的收视需求；而且央视方面注意到了NBA一段时间以来持续表达的善意，特别是今年初以来，NBA在支援中国人民抗击疫情等方面做出了积极努力。中央广播电视总台央视体育频道于10月10日上午恢复播出NBA比赛是正常的转播安排。

不过，在2020年12月NBA新赛季拉开帷幕后，央视体育频道未转播过一场NBA比赛。