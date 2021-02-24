美媒：证据显示首个确诊病例前冠病病毒或已在中国传播

来自中国的新证据证实了流行病学家长期以来的疑惑：冠病病毒可能从2019年11月开始在武汉地区传播而未被察觉，到12月疫情才在整个城市多点暴发。

根据《华尔街日报》报道，世界卫生组织(WHO)研究人员表示，中国当局找出了2019年12月起在武汉地区出现的174例确诊病例，这足以说明轻度、无症状或其他未被发现的病例数要比之前认为的多很多。

根据WHO调查人员在对中国进行的为期四周的溯源考察期间收集到的信息，174个病例中的许多例与最初被认为是疫情源头的市场没有已知的联系。

WHO专家组成员表示，中国政府未向专家组提供这些病例和更早潜在病例的原始数据。

WHO调查人员称，在检查2019年12月的13个病毒基因序列时，中国政府发现与这个市场有关的病例存在相似的基因序列，但与该市场无关联病例的基因序列略有不同。

WHO专家组的荷兰病毒学家科普曼斯(Marion Koopmans)说，这两组病毒很可能在2019年11月中旬至12月初之间开始分化，但可能表明感染早在当年9月就已发生。

她表示，这和其他一些证据表明，冠病病毒可能在2019年11月下半月的某个时候或在那不久前传播到了人类身上，但那时生病的人太少，无法引起人们的注意，直到武汉暴发大规模疫情。到了2019年12月，病毒的传播范围变得更广，既包括与上述市场有关联的人，也包括其他没有关联的人。

WHO团队中的澳大利亚微生物学家德怀尔(Dominic Dwyer)表示，2019年12月肯定还有更多人们不知道或没有识别的病例。

WHO团队中的丹麦流行病学家费希尔(Thea Fischer)上周表示，首次诊断出严重病例前，病毒肯定已经在人群中流传。她将诊断出的病例称为冰山一角。

受访的六名WHO研究人员提供的这些评估，描绘了冠病病毒如何在武汉逐步传播开来的大体图景：2019年11月病毒以较低的水平传播而未被察觉，为12月更大规模的疫情暴发做了铺垫。

在其他地方，如纽约或意大利北部，也出现了类似的模式，也就是疫情大规模暴发前，病毒会在数周时间内悄然发生聚集性传播。

WHO正寻求获取2019年12月之前几个月的血液样本，以检测抗体。他们还希望获得该期间患病的数千人的原始数据，以试图确定冠病病毒在12月8日中国官方报告第一例确诊病例之前的传播范围。

剑桥大学检测这种病原体变异率的研究人员去年表示，该病毒可能在2019年9月底至11月底的某个时间首次传给人类。

同样的，亚利桑那大学和加州大学圣迭戈分校的一项研究表明，武汉所在省份湖北可能早在2019年10月中旬就发生了冠病感染。

加州大学圣迭戈分校进化生物学家、该研究报告的作者沃特海姆(Joel Wertheim)介绍说，WHO发现在2019年12月存在大范围传播，这“非常符合我们的模型”。

沃特海姆称，调查人员在2019年12月之前没有发现大规模聚集性疫情并不奇怪，根据他的研究模型，到当年11月底时，只有不到20人感染。

但沃特海姆说，最终，病毒的确开始传播了，在12月份，每四到五天病例数量就会增加一倍。他表示，在基因多样化之前，病毒不可能在人群中传播很长时间，冠病病毒可能在当年11月中旬和12月中旬之间开始发生了基因多样化。

中国外交部和国家卫建委没有回应置评请求。

WHO团队没有发现2019年12月之前武汉或其周边地区出现大批病例的证据。

“我毫不怀疑，在12月之前，一些地方已经有零星病例，”该WHO团队成员达萨克(Peter Daszak)说，“但我认为12月之前这种病毒在中国并没有广泛传播。”

根据稍早前报道，中国有关部门发现，2019年10月至12月期间有92名医院患者的症状表明他们可能感染了冠病病毒。他们中没有一个人的抗体检测呈阳性，但该WHO团队认为这些结果不具有结论性，因为相关检测是在任何可能的感染迹象已消失一年多后才进行的。

国家卫健委疫情应对处置工作专家组组长梁万年不久前表示，没有证据表明2019年12月之前冠病病毒已经在武汉传播。但他也认为，基因序列也显示武汉市大流行初期就已经存在了一定的病毒多样性，说明在华南市场群以外，还有未采样的传播链这种可能。

WHO发现的上述情况引发了对疫情起源的新争议，美国和英国对两国所说的中国缺乏透明度表示了担忧。

