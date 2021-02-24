美媒：博裕资本联席创始人设立新加坡办公室

《华尔街日报》引述知情人士透露，中国私募股权投资公司博裕资本（Boyu Capital）的两名联合创始人已搬至新加坡，该公司的部分业务也已从香港总部迁至当地。

据报道，这一迁移是从2019年底开始。知情人士也表示，新加坡办事处是博裕在中国以外的第一个办事处，而这一迁移有助于该公司将业务从香港大本营实现多元化，香港的动荡和北京的措施动摇了香港的商业信心。

博裕约10年前由江志成和三位联席创始人创立，被认为是一家人脉广、专注于中国市场的精明投资机构。该公司因达成一些备受关注的交易而出名，其中包括2011年收购在北京和上海机场设有分店的零售商日上免税行的控股权，以及2012年对中国电子商务巨头阿里巴巴的投资。博裕资本还与中国投资公司等主权财富基金有过合作。

报道引述公司和政府记录显示，博裕的联席创始人之一童小幪最近获得了新加坡的永久居留权，他是新加坡一家基金管理公司的首席执行官，该公司也使用Boyu的名字。

知情人士说，博裕创始首席执行官张子欣也已移居新加坡。公司公告显示，这两人都是拥有香港永久居留权的中国公民，张子欣则持有新加坡工作签证。

其中一位知情人士说，博裕还将把部分香港业务迁至上海的一家分支机构。

目前尚不清楚博裕在香港的业务有多少将迁往新加坡或上海。该公司尚未公布设立新加坡办事处的事宜，该办事处位于新加坡核心商务区一座高档商业大厦的一个共享办公楼内。博裕的网站列出了在香港、北京和上海的办事处。

《华尔街日报》最近走访了博裕的香港办事处，但被前台人员拒之门外，这名前台人员不予向博裕的高级合伙人传达信息。不过，上述新加坡共享办公空间的一名前台则向《华尔街日报》证实，博裕在那里办公。

报道指出，公司记录显示，童小幪和张子欣于2019年底开始在新加坡建立博裕资本的业务，不过童小幪最近才获得新加坡永久居留权。

公司记录也显示，童小幪和张子欣是基金管理公司Boyu Capital Management（Singapore）的创始合伙人，该公司注册于2019年11月。报道引述相关文件显示，博裕首席财务官Vincent Fok本月加入该公司任董事，并持有新加坡工作签证。

据一份网络的政府服务指南，童小幪还担任该公司首席执行官（CEO），该公司的执照要求其CEO为新加坡居民。指南中列出的该公司联络信息包括博裕的网站。

新加坡和开曼群岛的公司注册数据显示，该公司只有一个股东，即在开曼群岛注册的Boyu Group International Ltd.，童小幪是其唯一的董事。

企业提交的文件显示，童小幪已成为拥有新加坡身份证的新加坡永久居民。《华尔街日报》指出，无法确定他是何时获得这一身份的，不过去年12月他在新加坡提交的公司文件中使用的还是其他身份证件，而不是新加坡身份证。