香港调高股票印花税 年度财赤超2500亿港元

香港财政司司长陈茂波今天称，在充分考虑对证券市场和国际竞争力的影响后，决定将股票印花税由0.1%提高至0.13%。

综合路透社、《星岛日报》和香港电台报道，陈茂波在今天发布香港2021/22年度财政预算案时宣布上述决定。同时他也透露，香港本年度财政赤字为2576亿元（港元，下同，438亿新元），是连续两个年度出现财政赤字。

作为港府开源节流措施，政府除了将会上调股票印花税税率0.03个百分点，还在2022/23年度经常开支拨款压缩1%。

陈茂波说：“政府将继续全力推行各项发展证券市场的措施，将香港的金融业发展至更高的台阶”。

香港交易所今天早盘最多急挫逾9.3%，早盘收市跌幅收窄至5.38%，报528港元。

受当前的经济环境及疫情影响，企业和市民普遍仍面对相当的财政压力，陈茂波表示，目前不适宜调整作为政府主要收入来源的利得税及薪俸税税率，但他说，政府会持续审视，在适当时作出调整。

预算报告预计未来五年会继续出现赤字，财政储备在今年3月31日预计为9027亿元。

收入方面，20/21香港政府收入的修订预算为5435亿元，较原来预算低5.1%，即290亿元，主因是地价的收入较预期少。

开支方面，修订预算为8204亿元，较原来预算高12.2%，即893亿元，主要是由于注资“防疫抗疫基金”及其他支援措施的支出，但同时工务工程支出较原来预算减少71亿元。

公务员编制在本财政年度增加6082个职位，增幅3.2%。编制的增长主要用于落实政府推行的新政策及措施和应付额外工作量。

陈茂波相信，今年经济会初步复苏，实质增长在3.5%至5.5%之间。

香港政务司司长张建宗表示，本财年度受疫情和中美摩擦等外围因素影响，经济受极大冲击，预算案是在前所未见的艰巨环境下制定。

他认为预算案方针为香港经济复苏打好基础、未雨绸缪，形容理财方针有前瞻性，平衡民生和公共财政的可持续性需要。他对预算案表示支持，希望立法会可尽快通过拨款。

