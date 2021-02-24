研究指疫情首三个月里 武汉以外中国其他地区总体死亡率未增加

医学期刊《英国医学杂志》（BMJ）24日刊发了一篇由中国疾控中心和英国牛津大学研究人员共同开展的研究成果。该研究详细分析了2020年初冠病疫情暴发的三个月期间，中国不同地区总死亡率和不同疾病死亡率的变化趋势。

武汉市2019年12月中旬首次报道了冠病病例的发生。适逢2020年1月份中国农历新年之前的人口流动和各种庆祝活动，病毒迅速在武汉扩散并蔓延到中国其他地区。为有效遏制疫情，自2020年1月23日起中国在武汉及全国各地先后采取了全面封城，这一举措一直持续到4月初才逐步解除。

据研究报告显示，在武汉市以外，冠病死亡人数的小幅增加被其他类型的肺炎，慢性呼吸系统疾病和交通事故等所导致的死亡人数的减少所抵消。这反映了在封城期间，各地医疗系统的运行正常，而且疫情迅速得到了有效控制，避免了对医疗系统挤兑所导致的次生危害。

英国牛津大学流行病学教授，该研究的资深作者陈铮鸣说：“疫情暴发期间所采取的禁足令以及人们行为的改变，例如戴口罩、勤洗手、社交疏远和限制出行——除了有效的减少了冠病病毒的传播之外，实际上还获得了意想不到的其他健康益处。”

该研究分析了2020年1月1日至3月31日期间中国官方死亡登记报告系统的数据，并将其与既往五年同期的数据进行了比较。研究人员对疫情首发地的武汉市和中国其他地区进行了单独的分析。

该研究披露，2020年第一季度武汉市的总死亡率比正常预期高56％（每10万人1147对735）。这主要是由于肺炎死亡人数增加了八倍，其中大多数与冠病相关。

除肺炎外，武汉市的其他疾病的死亡人数也有所增加，包括心血管疾病（增加29％：每10万人408对316）和糖尿病（增加83％：每10万人46对25）。

与往年同期死亡数相比，2020年第一季度，武汉全市的超额死亡人数接近6000人（其中4573例冠病）。其超额死亡风险，中心城区高于非中心城区，70岁以上的老年人高于年轻者，男性高于女性。

研究披露，在武汉市以外，总体死亡率没有增加。湖北以外地区的实际死亡率低于预期值（每10万人675 对715），主要是由于其他一些疾病所致的死亡数出现了适度的下降，包括非冠病（下降47％），慢性呼吸道疾病（下降18％）和交通事故（下降23％）等。这些疾病死亡数下降的时间趋势与封城密切相关。

来自中国疾控中心的研究主要作者刘江美博士说：“这是中国第一个系统性地分析疫情暴发期间全国各地超额死亡率的研究，其不仅涉及各类冠病，而且还涉及其他各类慢性病。”

据介绍，研究人员所使用的数据来自中国疾控中心的全国疾病监测点（DSP）系统的死亡报告记录。它覆盖了605个市区和农村县的3亿多人口，占中国总人口的20％以上。

该份研究报告的作者之一，来自中国疾控中心的周脉耕教授表示，数据显示，在新冠疫情暴发的三个月中，武汉市与中国其他地区的情况完全不同。在武汉市内，中心和非中心城区之间的疫情严重程度也存在重大差异。

报告还披露，在武汉市，除了冠病所致的超额死亡外，还有约1400例由几类慢性疾病引起的超额死亡。根据对这些慢性病死亡的地点进行分析显示，医院内的死亡人数较往年明显减少，而院外发生的死亡人数却显著增加。这表明在疫情暴发期间医疗资源挤兑或民众不愿就医，可能是导致各类慢性病死亡风险增加的重要因素。

除了分析不同疾病的死亡率外，该研究没有直接评估新冠疫情的爆发对不同疾病住院率、常规临床检查（例如用于癌症诊断）和感染新冠病毒后病死率的影响。然而，这项大型研究提供了重要证据，突显了在重大传染病暴发期间需要采取快速、严厉和统一的行动的必要性，只有这样才能有效遏制和消除传播并最大程度地减少疫情对民众健康的有害影响。