山东金矿事故调查报告公布 原市委书记市长被刑拘

山东省应急管理厅昨天（23日）发布了对1月10日栖霞金矿事故的调查报告，共有45名相关人员被追责问责，原栖霞市委书记和市长被刑拘，立案调查。

据山东应急管理厅网站、中央纪委国家监委网站消息，山东省事故调查组认定，该事故是一起由于企业违规存放使用民用爆炸物品和井口违规动火作业引发的重大生产安全责任事故。

栖霞金矿在基建施工过程中，回风井发生爆炸事故，造成22人被困。经全力救援，11人获救，10人死亡，一人失踪，直接经济损失6847.33万元（人民币，下同，约1400万新元）。

调查认定，事故发生的主要原因系企业井下违规混存导爆管雷管、导爆索和炸药，井口违规动火作业，民用爆炸物品管理、建设项目外包管理混乱，涉事企业落实安全生产主体责任缺失；相关部门落实安全监管责任、地方党委政府落实属地管理责任不到位。同时，山东五彩龙投资有限公司和栖霞市均构成迟报瞒报。

根据事故原因调查和事故责任认定，45名相关责任人员被依规依纪依法追责问责。

山东五彩龙投资有限公司法定代表人贾巧遇和时任栖霞市委书记姚秀霞，市委副书记、市长朱涛，因负有迟报瞒报事故责任，目前已被刑拘，由公安机关立案侦查。

对烟台市委、市政府主要负责人等28名公职人员给予党纪政务处分和组织处理。责成烟台市委市政府、栖霞市委市政府分别向上一级党委政府作出深刻检查。

中纪委国家监委消息指出，目前该事故现场救援工作已经结束，应急管理部责成山东省政府对事故进行提级调查，组织对全省所有地下矿山和尾矿库开展拉网式检查。

由国家矿山安全监察局牵头，对烟台、临沂、淄博、济南等四个非煤地下矿山相对集中的地市进行为期五个月的重点督导，对不符合安全要求的坚决关停。同时，部署全国8174处非煤地下矿山、7278处尾矿库逐矿逐库开展安全生产大排查。