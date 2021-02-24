澳洲大麦出口中国遇阻 阿根廷趁势填补市场空白

来自行业和销售数据显示，阿根廷对中国的大麦出口将在2021年飙升至100万吨，创下历史记录。这个数字意味着，阿根廷相当于拿下中国大麦市场约17%的份额，填补了澳大利亚大麦留下的市场空缺。

路透社22日报道，驻阿根廷的国际大麦经纪人巴克（Agustin Baque）表示：“今年很明显，阿根廷所有大麦出口都将流向中国。中国已经从阿根廷购买了3艘巴拿马型货船的大麦作物，每艘6万吨，将于2022年1月交付。在接下来的几个月里，中国将再购买40万吨。”

巴克补充称：“这对大麦种植者来说是一个非常好的信号，因为这表明中国的需求在新季节将非常活跃。”他还估计，阿根廷将在今年度生产420万吨大麦，高于去年的产量。

2020年以前，沙特阿拉伯一直以来是阿根廷大麦作物出口的“最大客户”之一，该国主要用大麦喂养骆驼。但在中澳关系紧张之际，阿根廷的大麦出口从其主要客户沙特阿拉伯改道，销往中国。

向阿根廷农业部提交的出口报关单显示，截至目前，阿根廷大麦在2021年已向全球售出110万吨。

有贸易商表示，这些大麦几乎全部都将销往中国。一位知情官员也预计，2021年至少有90万吨阿根廷大麦出口到中国，实际出口量可能会更高。

2021年，阿根廷对中国的大麦出口将飙升至100万吨。2020年，这一数字为29.8万吨，已经创下了当时的历史记录；而在2019年，这一数字几乎为零。

中国农业部2020年数据显示，2019年中国大麦进口量为592.9万吨。100万吨这个数字意味着，阿根廷相当于拿下中国大麦市场约17%的份额。

“阿根廷对中国的大麦出口飙升，正达到创纪录高位。”另一名业内消息人士表示，阿根廷计划在2月至3月向中国交付50万吨大麦。他还补充称，主要原因是为了填补澳大利亚大麦的供应缺口。

中国一度是澳大利亚大麦作物出口的“最大客户”。澳大利亚政府公布的数据显示，澳大利亚约70%的大麦出口到中国，2018年的贸易额一度高达15亿澳元（约合人民币70.5亿元）。

去年5月，中国商务部原援引反倾销调查结论，宣布从2020年5月19日起，对原产于澳大利亚的进口大麦征收73.6%反倾销税、6.9%反补贴税，征收期限为五年。澳大利亚三个月后对此提出申诉，要求中国复审对澳大麦“双反”关税。有澳政府消息人士此前向路透社透露，中方已经拒绝了澳大利亚政府提出的复审申请。