香港学校8月首交国安教育报告无需公开

香港教育局早前就国家安全教育学校行政发出指引，学校需要成立工作小组并逐年提交报告，首份报告8月提交，政府消息人士透露，学校现阶段无需将国安教育年度上载到学校网页，主要是考虑到避免被媒体报道、学校间相互比较，而让学校有压力。

根据《星岛日报》报道，消息人士还称，这并非不透明，学校推行的活动和措施，学生及家长一定知情，政府主要希望首一两年给予学校多些弹性和空间，做好这件事。

消息人士还说，当局收集各校报告后会大致检视，如有学校遇有困难，当局会加强支援，如有学校推行情况值得其他学校借鉴，也会举行研讨会分享经验。

消息人士重申，国安教育对学校而言为新概念，学校提交首年报告未必需要有实际成果，目的主要是作一个“验身”，检视学校现况，以及筹划未来需要落实的项目。

另外，年度报告除今年首年需在8月底前提交，第二年起改为在11月底前提交，以配合学校校董会通常在每年第三季讨论学校发展情况。

至于学校会否有额外款项以推行国安教育，消息指由于学校成立工作小组等措施，主要涉及现有教职员，不须额外聘请人手，当局会提供其他教育资源，也有不同形式的其他津贴，暂无计划就此额外拨款。

另外，除早前已经发布的，加入国安教育元素的小学常识、中学地理科等课程框架，中小学多科课程框架亦正研究中，稍后会陆续推出。