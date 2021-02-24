通用动力开始改造售台的M1A2坦克

美国国防部于本22日在官网公布一批新合约消息，其中包括台湾向美国订购的M1A2坦克。

联合新闻网报道称，通用动力陆地系统公司（General Dynamics Land Systems Inc.）获得一笔总价1658万2968美元（约2189万新元）的合同，将美国政府提供的两辆M1A2坦克改造至M1A2T的标准，预计将于明年6月30日之前完工。

M1A2已经外销多国，依据各使用国的需求，以及美方批准出售装备的尺度不同，各国使用的M1A2车上所用零附件未必相同。美方为区别各国所用的外销版，通常在M1A2之后，再附加一个英文字母。台湾这次采购的M1A2，称为M1A2T。

美国国防部的新闻稿指出，这两辆M1A2T原型车，原本的规格分别是M1A2S（沙特阿拉伯）与M1A2K（科威特），不过并未提及，改装工程将会更换、加装或拆除哪些装备。

台军采购M1A2的计划代号为“锐捷”专案。依据五角大厦安合局（DSCA）2019年7月8日的公告，共批准出售108辆M1A2T、14辆M88A2救济车、16辆M1070A拖车头、16辆M1000运输板车，以及相关弹药零件等，总价20亿美元，远超台湾编列的预算。

对于双方数字的巨大落差，军方表示如拖车等部分周边装备，将会减少采购数量。不过价差高达三分之一，恐怕不是这些项目所能填补。预期未来可能追加预算，或将部分弹药、零附件等费用，转至作业维持费支付。