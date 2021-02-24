香港28年来首次上调股票印花税引股市大跌10%

香港交易所发言人表示，对香港决定将提高股票交易印花税感到失望，但认同征税是政府收入的重要来源。

综合路透社、彭博社和《星岛日报》报道，香港财政司司长陈茂波稍早宣布，在充分考虑对证券市场和国际竞争力的影响后，决定将股票印花税由0.1%提高至0.13%。

这是香港自1993年以来首次提高股票交易印花税，引发了市场的广泛抛售，导致香港交易所的股价创下五年多以来的最大跌幅。

当地时间下午2时左右，香港股市基准恒生指数下跌3.4%，其中香港交易所暴跌10%。香港交易所最多曾下跌12.3%，为2015年以来最大盘中跌幅。

港交所稍早前才公布2020年利润增长23%，达到创纪录的115亿港元（19.57亿新元），得益于股票交易大增60%。

勤丰证券资产管理部门董事总经理在消息宣布之前表示“影响将是巨大的”，认为“市场表现很好，当然它将为政府带来更多收入。但是更高的交易成本将成为交易所的忧患。”

提高印花税将有助于弥补政府增加支出。在2019/20财政年度，此项税收贡献收入332亿港元。

公共专业联盟的金融服务发言人表示，此项加税将给政府带来100亿港元的额外收入；但是对于100万港元交易的成本仅为约300港元。

他说，“鉴于数额不大，它不会打击投资者交易股票的意愿。”

陈茂波随后在记者会上表示，加幅属于温和，此次上调已经考虑金融市场竞争力问题。股市有波动是正常，但今日观察到不只是香港股市有回落，其他股票市场都有向下。