中国商务部将保持政策稳定性 已与CPTPP成员非正式接触

中国商务部部长王文涛表示，今年外贸形势严竣复杂，疫情仍在起伏、形势不明朗；供应链产业链影响稳定的因素仍在发展，将保持政策稳定性和连续性，面对新情况及时调整政策，坚决稳住外贸盘。

根据路透社报道，王文涛是在今天举行的国新办发布会上做出上述表述。

2020年的中国外资外贸冲破疫情阴霾表现亮眼，但“严峻复杂”依然是2021年面临的关键词。

中国去年全年货物进出口32.2万亿元人民币（6.59万亿新元），同比增长1.9%，总量规模和国际市场份额双双创历史新高。

同时，利用外资也逆势增长，全年实际使用外资(FDI)9999.8亿元，同比增长6.2%（折合1,443.7亿美元，同比增长4.5%），规模再创历史新高。

此外，王文涛还透露，目前商务部在做两方面的工作：一是在内部对CPTPP的所有条款进行评估、研究和深入的分析。二是对外方面，已经和CPTPP的11个成员中的一些成员进行了非正式接触，也计划和其他成员再进行非正式接触，就涉及到的问题进行技术层面的沟通和交流，以便对相关的协议内容有更准确的了解和把握。

目前CPTPP由日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、墨西哥、秘鲁、越南、智利、文莱、新加坡、马来西亚11个国家组成，是全球第三大自贸区。其成员国拥有合计超过10万亿英镑的经济总量，覆盖了约4.95亿消费者，占全球GDP的13.5％。英国加入后，则CPTPP占全球GDP的份额将上升到约16％。