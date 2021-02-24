中国外交部回应新疆人权问题：早已向联合国发出访疆邀请

针对英国外交大臣拉布在人权理事会高级别会议上就新疆、香港、西藏问题指责中国，并提议不受限地紧急访问新疆一事，中国外交部发言人汪文斌指出，已有100多个国家的1200多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士等应邀访问新疆。他强调，访问的目的是促进双方的交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓调查。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的中国外交部例行记者会上提到，英国外交大臣拉布在人权理事会第46届会议高级别会议上就涉疆、涉港、涉藏问题指责中方，称联合国人权高专巴切莱特或其他独立专家应被允许不受限地紧急访问新疆，人权理事会应就此通过决议。

汪文斌回应说，“英国滥用联合国人权理事会的平台，传播虚假信息，攻击抹黑中国，干涉中国内政。中方表示坚决反对和完全拒绝。”

汪文斌表示，中国欢迎各国人士到新疆走一走、看一看，亲身感受新疆的繁荣发展和人民幸福生活。近年来，已有100多个国家的1200多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士等应邀访问新疆。

他们实地了解到新疆的事实和真相，认为在新疆所见所闻与西方媒体的报道完全不同。中国外交部长兼国务委员王毅在联合国上述会议中重申，新疆地区的大门始终是敞开的。我们欢迎联合国人权高专访问新疆。中方早已向联合国人权高专发出访华并访疆邀请，双方一直保持沟通。

汪文斌强调，访问的目的是促进双方的交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓调查。中国坚决反对任何人利用此事进行政治操作，向中方施压。英方所谓“就此通过决议”的说法是别有用心，其目的就是要混淆视听，抹黑中国，就是要破坏中国同联合国人权高专的合作，中国对此坚决反对。

汪文斌还说，“英国的这种小伎俩也骗不了国际社会。”英国在人权问题上大搞政治化和双重标准，热衷于充当教师爷，也对别国进行干涉和施压，但对自身存在的严重人权问题却视而不见。我们敦促英国采取切实措施，改善自身的人权状况，真正为国际人权事业的健康发展做些实事。