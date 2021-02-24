台湾外销订单增速优于预期 有望维持动能

台湾经济部公布1月份外销订单较上年同月增长49.3%，创2010年1月以来最强，主因科技类货品需求强劲，且农历年前部分客户提前下单。官方预期有望淡季不淡。

据彭博社报道，台湾1月份外销订单金额527.2亿美元（695.83亿新元），较上年同期增长49.3%；彭博调查预测中值为增长45%；去年农历年春节落在1月份，今年则在2月。1月份主要接单货品中，资讯通信及电子产品分别年增55.6%及64.3%，主因国际品牌手机递延上市的拉货效应，加上远距商机持续发酵，及5G、高效能运算、车用电子等应用需求续增。

1月份主要接单地区中，来自美国订单较上年同月增长49.6%来自中国大陆及香港订单较上年同月增加61.8%来自欧洲订单较上年同月增53.8%。1月份外销订单海外生产比为52.9%；上个月为54.9%。

尽管1月份的强劲增速部份是因去年同期逢春节长假，年增率还是高于彭博调查的预估中值45%；而且据经济部预估，2月份外销订单年增率料仍将达到43%至48.2%，部分因去年爆发疫情后，中国大陆防疫措施影响产能，比较基期较低。

除了资讯通信及电子产品接单畅旺，新闻稿指出，传统货品的市场需求回升，国际原材物料行情走扬亦推升部分产品价格上涨。

台湾经济部指出，虽然疫情及美中贸易关系的不确定因素仍在，但新兴科技应用持续扩展，且台湾半导体先进制程具竞争优势，将有助降低电子业淡季效应。此外，国际油价及钢价持续上扬，客户回补库存意愿提高，皆有望挹注传统货品接单动能。