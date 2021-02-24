张建宗：对治港者有爱国要求天经地义

香港特区政府政务司司长张建宗24日表示，在香港特区的宪制秩序和政治体制下，对治港者有爱国的要求，要求他们坚定维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定，完全是理所当然、天经地义。

据中新社报道，张建宗24日会见传媒时对中国国务院港澳办主任夏宝龙的讲话作出上述回应。张建宗指出，虽然“爱国者治港”并不是新的概念，但近年香港发生的种种情况，令中央必须全面及清晰地重申“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义，以正视听，这一点非常重要。

他认为，要求管治者爱护自己的国家，是放诸四海皆准的道理，是非常显浅易明的原则。一些掌握重要权力、肩负重要管治责任的人，他们必须是坚定爱国者。

张建宗表示，夏宝龙讲到落实“爱国者治港”原则要完善相关制度，特别是要抓紧完善香港特区的选举制度，确保香港管治权牢牢掌握在爱国爱港者手中，拨乱反正，正本清源。这方面的工作将会相当关键，而且相当急切。特区政府必定尊重中央在政治体制完善方面的主导权，与中央保持紧密沟通，同时会作出全面配合。

夏宝龙22日日表示，“爱国者治港”是“一国两制”方针的核心要义。坚持“爱国者治港”，就是确保回归祖国后的香港要由爱国者来治理，香港特别行政区的政权要掌握在爱国者手中。