下午察：23岁女孩坠车身亡 货拉拉的整改路有多长

2021年2月6日晚，23岁的湖南长沙女孩车莎莎通过互联网货运服务平台“货拉拉”下单叫车搬家，在跟车途中跳车身亡。花样年华为何轻生？跳车为何后脑勺着地？司机为何多次偏航？这起非正常死亡事件疑点重重，引起网民对真实情况的诸多猜测。此前消费者对于货拉拉的投诉不胜枚举，此次“流血”事件终于把公众视野拉回“如何确保安全”的话题上，暴露出货拉拉这个百亿美元（132亿新元）估值企业的严重监管漏洞。

据澎湃新闻报道，车莎莎事发当晚在跟车途中从货车上坠落，因头部受伤抢救无效死亡。涉事司机称，女孩是自己从车窗跳下“自杀”的。但记者发现，在仅有约10公里的搬家路程中，该货车司机至少偏航三次，先后三次拐向了没有路灯照明的漆黑路段。

坠车的23岁湖南长沙女孩车莎莎。（车莎莎弟弟微博）

事发时的一些细节更令家属不解，怀疑女孩是被司机“推下去”的。首先，女孩出事六分钟前，还在公司的微信群中发文说笑，看不出任何轻生迹象。第二，现场勘查的警方说，女孩跳车的地方到停车的路面，没有急刹的痕迹，意味着司机没有采取紧急救险。第三，正常情况下，成年人跳车会选择面向窗外，女孩却是后脑勺着地。由于货车上缺乏录音录像设备，女孩坠车前的六分钟内到底发生了什么事不得而知。

车莎莎因伤势恶化在2月10日离世。家属得知，由于证据不足，涉事司机事发三天后即获释。货拉拉21日晚发表声明称，11日与家属首次见面沟通善后事宜，但未能达成一致。死者家属则指出，莎莎住院期间司机和货拉拉从未探望过，“货拉拉的回应避实就虚，且协商不成功的原因在其拒不承担任何责任的态度”。

或许是迫于公众舆论压力，货拉拉终于在今日向死者家属道歉，表示“对事件的发生，平台负有不可推卸的责任”，并承诺了七项整改措施。警方对此事的态度也愈发谨慎，记者在事发17天后获悉，涉事司机因涉嫌过失致人死亡罪被刑拘。

其实，中国各地消费者对货拉拉的投诉不胜枚举，只是一直以来没有大面积曝光。据《21世纪经济报道》报道，货拉拉平台上发生过多起司机与用户之间的摩擦。在黑猫投诉平台上，搜索“货拉拉”共计有4294条结果，大量的投诉指向货拉拉司机丢失货物、私自加价等问题，比如曾使用过货拉拉的用户透露，货拉拉平台管理粗放，其网上所订的车型与真实服务的车型不匹配，导致服务无法进行。货拉拉客服服务草率也受到用户投诉。

2018年8月，浙江杭州一女子在货拉拉上预约司机搬家，结果不光搬家不顺利，最后连家都不敢住。该女子在网络发帖称，搬家后司机多次发微信骚扰，还说要找她“约炮”（相约发生性关系），甚至称“已到楼下”。该女子最终因为害怕在宾馆住了20多天，她和家人多次向货拉拉投诉无果。事件曝光后，引发网民集体控诉，货拉拉才发布通报称已将司机进行永久封号处理，此后将进一步加强对司机的教育管控，持续提升服务质量。

但从这次车莎莎的事件看来，货拉拉恐怕并未正视管理缺位的问题。

货拉拉创立于2013年，创建者周胜馥曾是一名专业赌徒，其经历颇具几分传奇色彩。据《中国企业家》杂志报道，周胜馥3岁时随父母移居香港，在香港中学会考中成为新界区的“状元”，后来就读于美国斯坦福大学，毕业后进入贝恩咨询公司，年薪百万。在贝恩工作三年后，周胜馥接触到德州扑克，随后心无旁骛，沉迷其中长达七年。

货拉拉创建者周胜馥档案照。（互联网）

他瞒着父母亲辞职，混迹赌场，最初的三年里没赚什么钱，但努力提高技术后，赢钱速度迅速增加，高峰时期一个月就能从牌桌上赢得上百万港元（逾17万新元）。赌钱赚到手软后，周胜馥认为打牌本质上是一种零和游戏，对社会和人生没有任何价值，遂决定创业。

他曾做过一些房地产投资，还开办了一家医学美容公司，之后相中了移动互联网的红利。2013年，他从打牌赢的钱中拿出1000万港元，在香港创办了线上货运平台EasyVan（啦啦快送），2014年底进入中国大陆后更名为货拉拉。

周胜馥的创业思路清晰，比如进入大陆时选择广东作为桥头堡，因为广东和香港在文化、语言等方面都很类似。货拉拉也有很多接地气的创新，比如在整个市场基本都是按单收费的情况下，货拉拉在行业里首创会员费模式，避免了强行按单收费下，司机的“跳单”（交易双方临时跳过中介而私下进行交易的行为）问题。

货拉拉近年来经历多轮融资，最新估值已有望达到100亿美元，股东包括红杉资本中国基金、高瓴资本领投等著名投资公司。其成为资本市场的明星独角兽，与快速铺开的业务有关。截至2020年11月，货拉拉业务范围已覆盖352个大陆城市，平台月活司机48万，月活用户达720万。

但是，由于把注意力放在扩张上，货拉拉在安全监管和司机审核上埋下隐患。对于一个货运平台而言，司机是业务拓展的重要棋子，因此争取更多数量的司机加入成为业务拓展的前提。目前在货拉拉平台上，司机注册的流程是下载App、完善个人基本信息及车辆信息、参加培训并审核通过后，便可接单。所谓的培训，据司机反映与媒体调查报道，时间其实不到一个小时，内容主要是平台的操作流程、接单技巧、怎么去抢单等。至于司机准入门槛，货拉拉官网页面虽然提到“经过严格培训和考核的认证司机”，但是培训和考核具体细则如何，页面没有更多介绍。

货拉拉近年来经历多轮融资，最新估值已有望达到100亿美元，股东包括红杉资本中国基金等著名投资公司。（互联网）

有人士透露，通过内部注册，仅交1000块钱（人民币，205新元）押金，再加半个小时培训，就能成为一名货拉拉司机。

司机群体日益扩大的同时，货拉拉在交易过程中却始终保持较低的介入程度，这导致平台对司机、车辆缺乏实质管控能力，事故发生时难以有效解决问题。这也就不难理解，为何货拉拉平台上会屡屡出现用户投诉，甚至会有司机临时加价、货物损坏等严重损害品牌口碑的事件出现。

针对此次事件，货拉拉发表的声明说：“此次事件如同当头一棒，让我们深刻警醒，作为一家货运平台，仅针对货物安全作出的产品流程是远远不够的，部分跟车订单涉及人身安全问题，我们必须高度重视。”

中国的互联网平台企业高速扩张，却没有完善的管理系统，最后甚至上升到“流血”事件，这样的企业发展方式要如何持续下去？中国政府不久前出台了平台经济领域的反垄断指南，但加强反垄断和反不正当竞争之余，中国互联网平台企业的监管问题接下来恐怕逃不了更加严格的检视。