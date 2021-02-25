“小马云”二级智力残疾 可享护理补贴

神似阿里巴巴创始人马云而饱受关注的范小勤，已经办理了残疾证，经专业机构鉴定，范小勤系智力二级残疾，可以获得生活补贴、护理补贴。

据上游新闻报道，记者24日从江西省永丰县残联处获悉，经“小马云”范小勤父亲范家发申请，永丰县残联已于2月22日为范小勤办理了残疾证，经专业机构鉴定，范小勤系智力二级残疾。

永丰县残联副理事长陈广圣介绍，在范小勤办理残疾证次日，哥哥范小勇也向县残联申请办理了残疾证。经鉴定，范小勇系智力三级残疾，比弟弟轻一点。按照政策，两兄弟可获得每月数十元的护理补贴和数十元的残疾生活补助。相应证件预计下周发放，到时候可由监护人来领取，或者委托镇政府工作人员送过去。

陈广圣介绍，范小勤妈妈也有类似智力残疾，但没有来办理残疾证，父亲范家发有肢体残疾。记者从永丰县民政局了解到，当地民政部门已为范小勤全家办理了低保。

今年14岁的范小勤由于长相神似阿里巴巴创始人马云而受到包括马云本人在内的广泛关注。2015年7月5日，马云本尊在微博上转发范小勤的照片，称他和自己小时候长得很像。“名人效应”在隔年11月发酵，把范小勤推上网红平台。来自河北的“老板”刘长江2017年底将范小勤带到石家庄，范小勤以“小马云”或“小马总”的身份参加电视节目、网络直播，并在多个社交平台开设账号。

但随着流量红利的耗尽，以及阿里巴巴去年陷入一系列涉及监管的风波后，刘长江在今年元旦前赶到石马镇和范家发为范小勤办理转学手续，并与范家“解除了合同”。据悉，今年1月5日，范小勤由“保姆”王云辉送回严辉村。

不过记者2月24日来到严辉村采访，未见范小勤父子，家中留下母亲和哥哥。范小勇告诉记者，弟弟已去南京。不过，这一说法被范小勤的表哥黄新龙否认。黄新龙说：“22日本来我带他们一起去南京的，有个老板愿意资助他们，但被村里叫回去了。22日中午，我在南昌打了个的士，把他们送回去了，现在哪里，我也不知道。”