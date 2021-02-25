阿里被高瓴等国际大牌基金抛售

阿里巴巴曾经是中国估值最高的公司，如今却从国际对冲基金的宠儿变成了不受欢迎的投资对象。

据彭博社报道，监管数据显示，包括对冲基金巨头Point72 Asset Management和Moore Capital Management及一众加拿大与美国退休基金在内的投资者第四季抛售了1.01亿份阿里巴巴的美国存托凭证，减少了890亿美元（1173.77亿新元）的持仓。这是对美国上市公司最大的减持，为第二大售被抛售对象Salesforce.com Inc.的三倍以上。

由马云创立的阿里巴巴曾经是中国新经济的象征，然而随着政府遏制科技巨头不断扩散的实力，它已在这场运动中沦为首当其冲的目标。去年11月北京在最后一刻叫停蚂蚁集团350亿美元的首次公开发行以来，持有其股份的阿里巴巴在纽约证券交易所下跌了约18%。中国监管机构还要求蚂蚁集团重整业务，并启动了对阿里巴巴的反垄断调查。

同时，中国政府已对网购、网约车及人工智能等众多领域进行了广泛投资的阿里巴巴将在未来的扩张中面临制约。中国的反垄断监管机构过去很少关注互联网公司主导的投资，但在北京打击垄断权的推动下已开始加强执法力度。去年12月国家市场监督管理总局因几年前的收购对阿里巴巴和另外两家公司处罚。当局表示，阿里巴巴2017年提高其在连锁百货银泰的持股比例前应该寻求批准。

佛罗里达州劳德代尔堡GQG Partners LLC董事长、管理着730亿美元资产的贾恩（Rajiv Jain）说，要在中国拿下一个垄断巨头，没有比阿里巴巴更好的例子了。他说：“现在长期增长的轨迹已经跟我们的预想不同了。” 监管数据显示，GQG第四季度出清了全部960万份阿里巴巴ADR，价值28亿美元。贾恩说，自2014年阿里巴巴首发以来，他一直持有该公司的股票。

阿里巴巴发言人拒绝就投资者减持发表评论。

投资者质疑阿里巴巴能否在监管机构的严审下维持高速增长。国家市场监督管理总局去年底在一份声明中表示，正对阿里巴巴实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。公司表示将积极配合监管部门调查。

卖出阿里巴巴的正是对冲基金界的明星。Steve Cohe的Point72第四季抛售了其全部4.13亿美元的持股。Louis Bacon的Moore Capital将持仓大砍99%，Dan Loeb的Third Point将则减仓45%。

其它变现的著名投资者包括卖掉了12亿美元持股的高瓴资本。加拿大年金计划投资委员会也将其持股减少31%，价值21亿美元。