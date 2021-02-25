美贸易代表提名人：中国是对手也是伙伴

美国总统拜登提名的贸易代表戴琪（Katherine Tai）承诺会与盟友一道与中国较量，但也对这个亚洲国家采取了务实的态度，称中国既是对手也是伙伴，需要与美国合作应对全球挑战。她强调，自己将致力强化美国供应链、落实与加拿大及墨西哥的新贸易协议，并要求中国兑现贸易承诺。

据彭博社和路透社报道，戴琪是美国国会众议院筹款委员会首席贸易律师，能说一口流利的普通话。她在为参议院金融委员会周四的提名确认听证会准备的讲话中表示，至关重要的是，美国必须制定战略性和连贯性计划来应对中国，并帮助美国公司与中国“政府主导型经济”模式竞争。不过她没有具体说明会如何处理关税、出口禁令和其他关键问题，只是说她知道“我们现有工具箱中的机会和局限性”。

戴琪说：“中国同时是对手、贸易伙伴，也是一个特大号的参与者，我们也将需要他们的配合，以应对特定的全球挑战。”

除此之外，她将优先考虑重建美国联盟并重新与国际机构接洽，以更好地应对气候变化、疫情大流行和全球经济下滑等共同威胁，同时投资以使美国经济更具韧性。

戴琪在美国参议院财务委员会的证词，是美国企业界、欧盟及中国等贸易伙伴、劳工团体与议员过去几个月来引颈期待的公开表态。

彭博社评论说，这些言论说明戴琪会在美中谈判中采取强硬路线，同时也表明了一种更有条理和务实的作风，使拜登政府远离特朗普团队贸易议程的混乱局面。戴琪预计将在制定和实施拜登的贸易政策方面发挥关键作用，两人都承诺贸易政策会侧重于工人和中产阶级。