全球车企陷“缺芯潮” 中国国产芯片替代或需三至五年

目前全球汽车芯片供不应求，作为全球最大新车产销量市场，中国长期以来汽车芯片对外依赖严重，但是国产汽车芯片替代可能要等三至五年。

据中新社报道，《中国新闻周刊》刊发文章《全球汽车“缺芯潮”》指，受疫情影响，2020年上半年全球车市陷入低谷，车企大幅削减了对汽车芯片的订单量，汽车芯片供应商大幅减产。2020年下半年，全球汽车市场稳步复苏，尤其是中国车市快速复苏，迅速推动芯片需求大幅增长。此外，车用芯片的单车价值持续提升，推动全球车用芯片的需求快于整车销量增速，也直接造成了芯片的供需失衡。在市场供需变化因素之外，2021年初的极端天气和自然灾害则进一步加剧了芯片危机。

2月13日，日本福岛近海海域发生强震，全球车载芯片市场份额排名第三位的日本瑞萨电子暂停了当地受影响工厂的生产线。2月16日，美国得克萨斯州遭遇暴风雪天气造成电力供应紧张，导致三星电子、恩智浦和英飞凌等芯片巨头在得州首府奥斯汀市的工厂停工。

在这一轮汽车芯片短缺危机中，中国作为全球最大新车产销量市场，暴露出长期以来汽车芯片对外依赖严重，“卡脖子”问题进一步凸显。

中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示，2019年中国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5％，国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10％，而中国汽车用芯片进口率超90％，国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。

中国新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅说：“芯片问题不可能一蹴而就地得到解决。”中国汽车芯片短缺可能会持续长达10年之久。

2020年11月，中国国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021至2035年）》，其中明确，将着力推动车控操作系统及计算平台、车规级芯片等自动驾驶技术和装备研制。

不少中国车企正在积极布局汽车芯片。中国国内唯一拥有车规级智能芯片前装量产的科技企业地平线，完成的C3轮融资中就有众多汽车产业链上下游企业的身影，包括比亚迪、长城汽车、长江汽车电子、东风资产等。同时，比亚迪、华为也开始发力汽车用芯片，上汽、通用、五菱等车企也纷纷宣布，将全面推进整车芯片的国产化工作。

中国汽车工业协会副总工程师许海东说：“目前已经出现全球性的汽车芯片短缺，今年上半年短缺情况会持续存在，至少要到第三季度或第四季度才能得到缓解。从当前技术水平来看，汽车芯片的国产替代可能要等到三至五年以后，还需要持续地研发更新。”