吉利和沃尔沃宣布将动力总成业务合并成立新公司

中国大型民营汽车生产商吉利汽车和瑞典著名豪华汽车品牌沃尔沃汽车周三稍晚联合宣布，将动力总成业务合并成立新公司，重点开发新一代双电机混合动力系统和高效内燃发动机，共同开发使用下一代纯电专属模块化架构；计划年底前投入运营。

据路透社报道，吉利汽车母公司吉利控股集团官方微信公众号新闻稿显示，双方将基于各自已有的丰富研发成果和经验，共同开发全球领先的高度自动驾驶解决方案，将扩大联合采购范围和规模，降低成本；双方合资打造的全球新高端品牌领克汽车将充分利用沃尔沃汽车海外渠道和售后网络，逐步服务全球用户。

新闻稿写道：“在保持各自现有独立公司架构、实现战略目标的同时，继续拓展合作领域，在汽车新四化（电气化、智能化、网联化、共享化）方面深化合作，发挥协同效应，真正实现业务整合的最大价值。”

吉利控股集团董事长李书福表示，当下全球汽车产业正在面临深刻变革，必须寻求开放协同，合纵连横。此次吉利汽车与沃尔沃汽车进一步整合业务，建立更紧密的战略协同关系，能达到最佳合并效果，“这将在瞬息万变的汽车技术和出行服务领域打造两家更加强大的公司。”

在智能电动汽车领域，在目前共享SEA浩瀚、SPA2电动车架构基础上，双方已经启动下一代纯电专属模块化架构的联合开发，实现核心技术成果的共享和规模化优势。沃尔沃、吉利及快速增长的领克、极星品牌都将共享该架构。

同时双方还将在三电和智能网联方面实现技术共享，共用电池包和电驱系统，并通过联合采购降低成本。这将进一步增强吉利汽车新能源研发实力，为吉利汽车成为一家新四化汽车公司提供有力支持和保障。

此外，在自动驾驶前沿技术领域，双方将基于各自已有的丰富研发成果和经验，由沃尔沃汽车旗下自动驾驶软件技术开发公司Zenseact牵头，共同开发全球领先的高度自动驾驶解决方案。

李书福去年底在新年致辞中表示，将在吉利汽车2021年成功登陆内地科创板后，重启吉利汽车与沃尔沃汽车（富豪汽车，Volvo）合并重组的讨论，或谋求双方更加紧密的合作方式，打造一个更强大、更具竞争力的全球企业集团，以应对未来更多革与挑战。